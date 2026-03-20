Κολύμβηση: Ο Κάμερον ΜακΙβόι έκανε τρομερό παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο

Ο Αυστραλός Κάμερον ΜακΙβόι έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο της κολύμβησης με χρόνο 20.88” και βελτίωσε τη στοιχειωμένη επίδοση του Βραζιλιάνου Σέζαρ Σιέλο από το 2009 (20.91”).

Ο ΜακΙβόι ξεπέρασε ακόμα και τον χρόνο του Γκολομέεβ στα Enhanced Games (σ.σ αγώνες χωρίς περιορισμούς χρήσης ουσιών), όπου έκανε 20.89” περίπου πριν από ένα χρόνο.

New World Record 20.88! Cameron McEvoy takes down Cesar Cielo’s 50m Freestyle World Record!!#Swimming pic.twitter.com/mL4B8FIqSF — World Aquatics (@WorldAquatics) March 20, 2026

Ο Αυστραλός κολυμβητής πανηγύρισε έξαλλα μετά την κατάρριψη του ρεκόρ, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για μία απίθανη επίδοση, η οποία δύσκολα θα «σπάσει» στο μέλλον, εκτός αν ο ίδιος κρατάει κάποια έκπληξη σε επόμενες κούρσες της καριέρας του.

A record that stood for 16 years!



Cesar Cielo’s 50m Freestyle World Record, set in 2009, has finally been rewritten, and the Brazilian was the first to congratulate Cameron McEvoy on his incredible 20.88 pic.twitter.com/38qYNHFLNu — World Aquatics (@WorldAquatics) March 20, 2026

Από τους πρώτους που έστειλαν συγχαρητήρια στον ΜακΙβόι ήταν ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ, Σιέλο, με τον Αυστραλό να ανταποδίδει για τα σχεδόν 17 χρόνια που κατάφερε να κρατήσει το όνομά του δίπλα από την ένδειξη του παγκοσμίου ρεκόρ.