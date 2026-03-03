Κόμο – Ίντερ 0-0: Ανοιχτοί λογαριασμοί για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας

Ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς του «Σαν Σίρο» άφησαν Κόμο και Ίντερ μετά το 0-0 στον πρώτο ημιτελικό του Coppa Italia στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».

Το παιχνίδι δεν είχε πολλές φάσεις, με τον Σεσκ Φάμπρεγας να μην ξεκινά στην ενδεκάδα τον πρώτο σκόρερ της Κόμο, Τάσο Δουβίκα (ήρθε από τον πάγκο στο 87′ αντί του Πας).

Χωρίς τον τραυματία, Λαουτάρο Μαρτίνες, η Ίντερ κοίταξε περισσότερο στο πώς θα διαφυλάξει τα νώτα της και όχι τόσο να επιτεθεί, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις της ενόψει του δεύτερου αγώνα στο Μιλάνο.

Τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών του Coppa Italia

Κόμο-Ίντερ 0-0

Λάτσιο-Αταλάντα 4/3