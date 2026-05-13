Ολυμπιακός – Κολοσσός 117-76: Οι Πειραιώτες έκαναν το 1-0 με διαστημική εμφάνιση

Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμα μία επίδειξη δύναμης σε αγώνα της Greek Basketball League. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διέλυσε τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ με 117-76 και έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά για την προημιτελική φάση των πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρατάχθηκε χωρίς τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Χολ, έκανε μία καλή προπόνηση ενόψει του Final Four της Euroleague και χρειάζεται πλέον ακόμα μία νίκη στη Ρόδο για να σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά των πλέι οφ τη Greek Basketball League.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, δεν χρήζει καμίας κριτικής, με τους Πειραιώτες να ισοπεδώνουν τους Ροδίτες από τα πρώτα λεπτά και να φτάνουν δια περιπάτου στη νίκη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία, σημειώνοντας 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Κένεντι με 21 πόντους.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (16/5 στις 14:30) το επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων στη Ρόδο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2 ασίστ), Γουορντ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 16 (1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές), Πίτερς 12 (2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 20 (8/8 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νιλικίνα 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λαρεντζάκης 17 (3/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μόρις 9 (1), Παπανικολάου 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Νετζήπογλου 4, Τζόουνς 9 (4/5 δίποντα, 1/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 6 (2), Κένεντι 24 (6/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίκολς 2 (7 ασίστ), Γκαλβανίνι 7 (2/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Άκιν 2, Γκούντγουιν 10 (4/5 δίποντα), Καράμπελας (6 ασίστ), Κολοβέρος 10 (4/5 δίποντα), Πετρόπουλος 6 (2), Καλαϊτζάκης 3 (1), Κουρουπάκης 6.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 28/39 δίποντα, 14/28 τρίποντα, 19/22 βολές, 38 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 11 επιθετικά), 32 ασίστ, 13 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 λάθη, 15 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Κολοσσού: 20/39 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 6/10 βολές, 22 ριμπάουντ (15 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 17 λάθη, 22 φάουλ.