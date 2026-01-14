Κόντης για την πρόκριση του ΟΦΗ στην έδρα της ΑΕΚ: Δεν υπάρχουν λέξεις, αυτό το παιχνίδι είναι ένα ορόσημο

Ο ΟΦΗ σόκαρε την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και πανηγύρισε μια τεράστια πρόκριση! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε με 1-0 και πήρε το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του θεσμού.

Ο Χρήστος Κόντης δεν έκρυψε τη χαρά του μετά το φινάλε της αναμέτρηση, ενώ στάθηκε και στον “χρυσό” σκόρερ του ΟΦΗ στην έδρα της ΑΕΚ (0-1), Έντι Σαλσέδο, ζητώντας του να συνεχίσει να βάζει τέτοια κρίσιμα γκολ.

“Δεν υπάρχουν λέξεις. Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι με τρομερό σασπένς. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Παίζουμε δύσκολα παιχνίδια και πιστεύω πως αυτό το ματς είναι ορόσημο για εμάς. Το ήθελα πάρα πολύ και έλεγα στους παίκτες μου ότι πρέπει να κερδίσουμε, να πάρουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να χάσουμε τέταρτο παιχνίδια από την ΑΕΚ, έπρεπε να βγάλουμε αντίδραση” δήλωσε αρχικά ο Χρήστος Κόντης.

Για τα ημιτελικά που ακολουθούν με τον Λεβαδειακό, ο προπονητής του ΟΦΗ ανέφερε: “Έχουμε μπροστά μας δύο δύσκολα παιχνίδια με το Λεβαδειακό, μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι όμως ημιτελικοί και τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ο Σαλσέδο πρέπει να συνεχίσει έτσι, να βάζει πολλά γκολ και να μας χαρίζει προκρίσεις”