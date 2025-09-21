Κόντης μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Θέλουμε χρόνο αλλά ο χρόνος δεν υπάρχει

Ο Χρήστος Κόντης υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί χρόνο, αλλά αυτός δεν υπάρχει για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί όπως πρέπει.

Ο Παναθηναϊκός άγγιξε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, προηγήθηκε με τον Ντέσερς, αλλά ο Ελ Κααμπί έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στους Πειραιώτες με γκολ στο 90+2.

Μετά το τέλος του ντέρμπι στη Λεωφόρο, ο υπηρεσιακός προπονητής του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης, τόνισε ότι η ομάδα του ήθελε πολύ το τρίποντο, ενώ χρειάζεται χρόνο ο οποίος όμως δεν υπάρχει.

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης

Για το ματς: Πρέπει να έχεις αυτοσυγκέτντρωση μέχρι το 97′. Πιεστήκαμε αρκετά στο δεύτερο μέρος ήταν δύσκολο παιχνίδι, κάναμε αλλαγές για να κλείσουμε αρκετά καλά τους χώρους, όχι για να ελέγξουμε τον ρυθμό γιατί δεν μπορούσαμε. Δυστυχώς είχαμε κάποιες απώλειες μεσοαμυντικά που δεν μας βοήθησαν να φρεσκάρουμε την ομάδα στα άκρα της επίθεσης.

Στο πρώτο μέρος είχαμε μια πιο καλή απόδοση, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και ο Ολυμπιακός καμία. Θα θέλαμε τους τρεις βαθμούς, θα ήταν σημαντικοί για εμάς, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.

Για τις κράμπες που αντιμετώπισε: “Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η φρεσκάδα και τα τρεξίματα είναι πολύ σημαντικά. Δεν είχαμε αυτή τη φρεσκάδα στο δεύτερο μέρος και δεν μπορούσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να δουλέψουμε. Αυτή η νίκη θα ήταν πολύ σημαντική, τα παιδιά βγάλαμε μαχητικότητα. Θέλαμε να το κερδίσουμε και γι’ αυτούς και για τον κόσμο. Ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί”.

Για το ότι η ομάδα δεν παίζει όπως θα ήθελε ο ίδιος: “100%. Στο ημίχρονο στάθηκα σε κάποιες λάθος τοποθετήσεις για να κρατήσουμε την μπάλα στο κέντρο, να κόψουμε τον ρυθμό. Θέλουμε χρόνο, αλλά δεν υπάρχει. Μέσα από τις προπονήσεις μπορούμε σιγά σιγά να αλλάξουμε κάτι“.