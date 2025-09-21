Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το γκολ του Ελ Κααμπί για το 1-1 των Πειραιωτών που «πάγωσε» τη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Super League και οι Πειραιώτες έφθασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να διαμορφώνει το τελικό 1-1.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε μία κακή αντίδραση της άμυνας του Παναθηναϊκού και έβγαλε τον Ελ Κααμπί σε θέση βολής από πλάγια αριστερά στην περιοχή, για να σουτάρει αυτός ιδανικά προ του Ντραγκόφσκι και να σκοράρει για τους Πειραιώτες.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ “απάντησε” έτσι στο γκολ του Ντέσερς για το “τριφύλλι” και πήρε την ισοπαλία στο ντέρμπι της Super League, μένοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μαζί με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Το γκολ του Ελ Κααμπί για το 1-1

Ο Ελ Κααμπί “σήκωσε” ξανά στις “πλάτες” του τον Ολυμπιακό σε ένα μεγάλο ματς.