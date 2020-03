Μία γκολάρα του Σον θυμήθηκαν στην Τότεναμ στην προσπάθειά τους να στείλουν μήνυμα σε όλο τον κόσμο για τη διατήρηση αποστάσεων (το λεγόμενο social distancing) στην περίοδο του κορονοϊού.

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός είχε πετύχει ένα μυθικό γκολ στην Premier League, με απίστευτη κούρσα από τη μία περιοχή στην άλλη, κατά την οποία κανείς αμυντικός δεν κατάφερε να βρεθεί κοντά του και να τον κόψει.

Ως εκ τούτου έδωσε και την τέλεια ιδέα στην ομάδα του για να προωθήσει το “κρατάμε αποστάσεις” εν μέσω κορονοϊού, ο οποίος στην Αγγλία είναι πια σε έξαρση.

Let's all be more Sonny…



🏠 At home: ✔️



👤 Done in isolation: ✔️



📏 Keeping distance from others: ✔️#SpursAtHome ⚪️ #COYS pic.twitter.com/e8oDwH47Z3