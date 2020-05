Πέντε παίκτες των δύο πρώτων κατηγοριών της Ισπανίας βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοργανώτρια αρχή της La Liga.

Τα τεστ για τον κορονοϊό ολοκληρώθηκαν στη La Liga, με την επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής να κάνει λόγο για 5 κρούσματα σε παίκτες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας. Οι παίκτες -που τα ονόματά τους δεν έγιναν γνωστά- τέθηκαν άμεσα σε καραντίνα και τους δόθηκε ατομικό πρόγραμμα άθλησης, ενώ όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η La Liga, τις επόμενες ημέρες θα γίνουν τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και στις οικογένειες των συγκεκριμένων παικτών.

LaLiga statement “Between LaLiga Santander and LaLiga SmartBank clubs, 5 positive cases have been detected among players, all of them asymptomatic and in the latter stages of the illness.” Those players will remain in quarantine at home, until they get two negative results. pic.twitter.com/jCjUMGFrsQ