Ο Κέβιν Κράβιετζ κατέκτησε πέρυσι Grand Slam στο τένις και είναι στο No12 του διπλού στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά πλέον ο κορονοϊός έχει σταματήσει τους αγώνες και ο ίδιος δουλεύει σε σούπερ μάρκετ και αμείβεται με 450 ευρώ.

Την απίστευτη ιστορία έβγαλε στο “φως” γερμανική εφημερίδα, με τον γνωστό τενίστα να αποκαλύπτει ότι θέλησε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει την τοπική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπου ο κορονοϊός έχει αλλάξει τα πάντα και έκανε λόγο για μία φοβερή εμπειρία.

«Γεμίζω τα ράφια και φροντίζω να φαίνονται τα λουκάνικα και τα τυριά. Τακτοποιώ και τις άδειες κούτες, ενώ έχω δουλέψει και ως security στην είσοδο, όπου ψέκαζα τα καρότσια με αντισηπτικό.

Αυτή η εμπειρία με δίδαξε να έχω επιπλέον εκτίμηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι συνάδελφοι εδώ σηκώνονται από τις 5 το πρωί, είναι στο κατάστημα στις 05:30 και γεμίζουν τα ράφια. Εγώ είχα την τύχη στη ζωή μου να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα».

Kevin Krawietz has my respect…. "Reigning French Open Champion Turns To Supermarket Work During Tour Shutdown" https://t.co/hKfhV1FvlQ