Κώστας Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει πικρία μέσα μου για τον Παναθηναϊκό, στόχος ένα μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προετοιμάζεται με την Εθνική μπάσκετ για το Eurobasket και έθεσε ως στόχο ένα μετάλλιο με τη “γαλανόλευκη”, ενώ μίλησε και για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και τη μετεγγραφή στον Ολυμπιακό.

Σε συνέντευξή του στο basketnews.com, ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε την… έκπληξή του για την περσινή αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ενώ δήλωσε έτοιμος για τις “μάχες” της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, αλλά και του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν.

Οι δηλώσεις του Κώστα Αντετοκούνμπο

Για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ: «Θα έλεγα ότι η γεύση είναι γλυκόπικρη. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Αλλά τώρα είμαι κάπου αλλού και είμαι συγκεντρωμένος. Δεν υπάρχει πικρία μέσα μου… Είναι όλα δουλειά. Δεν μπορείς να κουβαλάς πικρία, δεν σε κάνει καλό άνθρωπο».

Για την λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό: «Δεν το περίμενα καθόλου».

Για την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Πάντα θέλω να κερδίζω. Όπου κι αν πάω, αυτός είναι ο στόχος μου, να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα. Την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα και όσους περισσότερους τίτλους μπορούμε».

Για την παρουσία του στην Εθνική μπάσκετ: «Ήρθα εδώ για να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Η περασμένη σεζόν με βοήθησε να καταλάβω πράγματα για μένα ως παίκτη. Μπορώ να βελτιωθώ πολύ επιθετικά. Αμυντικά, ο κόσμος ξέρει πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά θέλω να είμαι δυνατός και στις δύο πλευρές».

Για τους στόχους της ομάδας στο Eurobasket: «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους, ανιδιοτελείς παίκτες που θα βάλουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους.

Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε την έκπληξη. Ο Γιάννης σίγουρα βοηθάει ως παίκτης αυτού του επιπέδου, αλλά ο στόχος δεν αλλάζει, είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει καμία από τις υπόλοιπες ομάδες.

Φυσικά, υπάρχουν πάντα καλές ομάδες όπως η Ιταλία, η Σερβία, η Γερμανία. Φέτος, νομίζω ότι θα υπάρχουν δύο ή τρεις ομάδες που θα μας εκπλήξουν. Για παράδειγμα, ίσως η Λετονία. Αυτές είναι καλές ομάδες, αλλά δεν είναι φαβορί. Και ελπίζω ότι θα κερδίσουμε».