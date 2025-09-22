Κώστας Καραπαπάς για Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Αξίζαμε ξεκάθαρα τη νίκη, παραμένουμε στην πρώτη θέση»

Ο Κώστας Καραπαπάς ανέβασε ακόμα ένα σχόλιο για το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, που ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 1-1 στη Λεωφόρο, με τέρματα των επιθετικών των δύο ομάδων, Ντέσερς και Ελ Κααμπί.

Ο αντιπρόεδρος των «ερυθρολεύκων» είχε εκφράσει παράπονα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αφορμή το πέναλτι που ζητούν οι Πειραιώτες πάνω στον Καμπελά. Ο Ολυμπιακός είχε παράπονα και για ακόμα μία φάση του ντέρμπι, κόντρα στον Παναθηναϊκό, στην οποία πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο Γάλλος μεσοεπιθετικός.

«Συνεχίζουμε βήμα βήμα για το 49ο ιερό μας πρωτάθλημα. Χθες δεν πήραμε τη νίκη που αξίζαμε ξεκάθαρα, είδαμε… νέους κανονισμούς, αλλά συνεχίζουμε ΠΡΩΤΟΙ και ακάθεκτοι» αναφέρει ο Κώστας Καραπαπάς.