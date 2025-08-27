Κώστας Παπανικολάου: «Θα ντρεπόμουν να χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία το άγχος για μετάλλιο στο Eurobasket»

Η Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του Eurobasket και ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου απέφυγε τις δικαιολογίες για την προσπάθεια της “γαλανόλευκης” να επιστρέψει στα μετάλλια.

Μετά από 16 χρόνια “ανομβρίας”, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα “παλέψει” για να επανέλθει στις επιτυχίες και ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Eurobasket, για τον ίδιο και την ομάδα.

Οι δηλώσεις του Παπανικολάου

“Το πιο σημαντικό είναι για εμάς να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις. Φυσικά, πρέπει να το απολαύσουμε, επειδή είναι αθλητισμός. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε”.

Για τον κόσμο: “Ξέρουμε ότι θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Θέλουμε να παίξουμε και για αυτούς. Όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο”.

Για τον Γιάννη: “Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Είναι εκπληκτικός. Είναι πιο ομιλητικός συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια”.

Για το αν είναι η τελευταία ευκαιρία της γενιάς του για διάκριση: “Το κίνητρο είναι μεγάλο εξ αρχής. Είχα την ευκαιρία να μπω στην Εθνική το 2009. Το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να γίνει δουλειά μέσα στο παρκέ. Είμαι της άποψης ότι από την Εθνική δεν σε σταματάς, σε σταματάει. Είμαι υπέρ της ανανέωσης, τα νέα παιδιά να βγουν μπροστά. Αλλά θα προτιμούσα χίλιες φορές αν μου πουν “Κωστάρα ευχαριστούμε πολύ, ο χρόνος είναι αμείλικτος”, είναι απολύτως φυσιολογικό. Την Εθνική την υπηρετείς, οπότε αν σε καλέσει πρέπει να είσαι εκεί. Οπότε, μπορεί να είναι και μία τελευταία προσπάθεια”.

Για το αν το άγχος που φορτώνεται στην ομάδα για τα 16 χρόνια χωρίς μετάλλιο είναι λάθος: “Δεν θα με τιμούσε σαν άνθρωπο, σαν άνδρα και σαν αθλητή να πατούσα πάνω σε δικαιολογίες τέτοιου επιπέδου. Πρέπει να παλεύουμε στο παρκέ και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Το αν επηρεάζει ή όχι δεν μπορώ να το κρίνω. Θα ντρεπόμουν σαν Κώστας να το χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία ότι για το ότι 16 χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε εκεί που θέλουμε”.

Για τον Σπανούλη: “Γνωρίζοντας τον Βασίλη, γνωρίζω πόσο αποφασισμένος είναι για οτιδήποτε κάνει. Είναι προπονητής μου και πρέπει να τον σέβομαι σαν προπονητή μου”.