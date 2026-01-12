Αθλητικά

Κώστας Σλούκας και Μαρία Δαρσινού γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους, σε νυχτερινή έξοδο σε γνωστό εστιατόριο

Η ανάρτηση της συζύγου του ηγέτη του μπασκετικού Παναθηναϊκού
ΦΩΤΟ instagram.com
ΦΩΤΟ instagram.com/maria_darsinou

Έχοντας γενέθλια με διαφορά μόλις πέντε ημερών, Κώστας Σλούκας και Μαρία Δαρσινού αποφάσισαν για μια ακόμα χρονιά να τα γιορτάσουν μαζί, κάνοντας μια κοινή έξοδο με φίλους τους.

Η σύζυγος του Κώστα Σλούκα, Μαρία Δαρσινού, πόσταρε στα social media στιγμές από τον φετινό κοινό εορτασμό γενεθλίων τους, ανεβάζοντας σχετικές φωτογραφίες αλλά και video.

Παρέα με στενούς φίλους, ο Κώστας Σλούκας και η Μαρία Δαρσινού έσβησαν ο καθένας τη δική του τούρτα, σε μια βραδιά σε γνωστό μαγαζί στο Κολωνάκι, γεμάτη χαμόγελα.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η Μαρία Δαρσινού, εκείνη έκλεισε τα 38, ενώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τα 36.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Darsy✨ (@maria_darsinou)

Το ζευγάρι διατήρησε έτσι για ακόμη μία χρονιά τη δική τους όμορφη παράδοση, να γιορτάζουν μαζί τα γενέθλιά τους.

Αθλητικά
