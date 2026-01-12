Κώστας Σλούκας και Μαρία Δαρσινού γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους, σε νυχτερινή έξοδο σε γνωστό εστιατόριο

Έχοντας γενέθλια με διαφορά μόλις πέντε ημερών, Κώστας Σλούκας και Μαρία Δαρσινού αποφάσισαν για μια ακόμα χρονιά να τα γιορτάσουν μαζί, κάνοντας μια κοινή έξοδο με φίλους τους.

Η σύζυγος του Κώστα Σλούκα, Μαρία Δαρσινού, πόσταρε στα social media στιγμές από τον φετινό κοινό εορτασμό γενεθλίων τους, ανεβάζοντας σχετικές φωτογραφίες αλλά και video.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρέα με στενούς φίλους, ο Κώστας Σλούκας και η Μαρία Δαρσινού έσβησαν ο καθένας τη δική του τούρτα, σε μια βραδιά σε γνωστό μαγαζί στο Κολωνάκι, γεμάτη χαμόγελα.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η Μαρία Δαρσινού, εκείνη έκλεισε τα 38, ενώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τα 36.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Darsy✨ (@maria_darsinou)

Το ζευγάρι διατήρησε έτσι για ακόμη μία χρονιά τη δική τους όμορφη παράδοση, να γιορτάζουν μαζί τα γενέθλιά τους.