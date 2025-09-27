Κώστας Σλούκας – Μαρία Δαρσινού: Το παραμυθένιο πάρτι για τα γενέθλια της κόρης τους

Ο Κώστας Σλούκας και η Μαρία Δαρσινού διοργάνωσαν ένα υπέροχο πάρτι γενεθλίων για την κόρη τους, Βαλέρια.

Η μικρή Βαλέρια έγινε 4 ετών και οι γονείς της, Κώστας Σλούκας και Μαρία Δαρσινού, της διοργάνωσαν ένα παραμυθένιο πάρτι γενεθλίων.

Η κόρη του αρχηγού της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού πέρασε αξέχαστες στιγμές μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που βρέθηκαν στο πάρτι, ταΐζοντας μέχρι και ζωάκια.

Στο πλευρό της είναι πάντα ο Κώστας Σλούκας και εντυπωσιακή μητέρα της, Μαρία Δαρσινού.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, καθώς η Βαλέρια έχει έναν μικρότερο αδερφό, τον Γιάννη, ο οποίος είναι ενός έτους.