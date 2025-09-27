Κώστας Σλούκας – Μαρία Δαρσινού: Το παραμυθένιο πάρτι για τα γενέθλια της κόρης τους

Ο Κώστας Σλούκας και η Μαρία Δαρσινού διοργάνωσαν ένα υπέροχο πάρτι γενεθλίων για την κόρη τους, Βαλέρια.
Η μικρή Βαλέρια έγινε 4 ετών και οι γονείς της, Κώστας Σλούκας και Μαρία Δαρσινού, της διοργάνωσαν ένα παραμυθένιο πάρτι γενεθλίων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η κόρη του αρχηγού της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού πέρασε αξέχαστες στιγμές μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που βρέθηκαν στο πάρτι, ταΐζοντας μέχρι και ζωάκια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο πλευρό της είναι πάντα ο Κώστας Σλούκας και εντυπωσιακή μητέρα της, Μαρία Δαρσινού.
Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, καθώς η Βαλέρια έχει έναν μικρότερο αδερφό, τον Γιάννη, ο οποίος είναι ενός έτους.