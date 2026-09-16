Η Euroleague αποκάλυψε το τρόπαιο του Super Cup

H Euroleague ετοιμάζεται να διοργανώσει για πρώτη φορά το Super Cup, με τη συμμετοχή και του Ολυμπιακού και παρουσίασε το τρόπαιο του νέου θεσμού, ο οποίος και θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Άμπου Ντάμπι.

Το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, στο γήπεδο που φιλοξένησε το περσινό Final 4, θα διεξαχθεί το Super Cup της Euroleague, με τον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, να διεκδικεί και αυτόν τον τίτλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες είναι μάλιστα το φαβορί κόντρα σε Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai BC, με τη Euroleague να αποκαλύπτει και το τρόπαιο που θα διεκδικήσουν οι τέσσερις ομάδες.

A new trophy. A new chapter. A new season. For the first time ever, the Euroleague Basketball SuperCup lands in Abu Dhabi 🇦🇪 It all starts here on Friday https://t.co/JzAhVzqiyC — EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2026

“Ένα νέο τρόπαιο. Ένα νέο κεφάλαιο. Μια νέα σεζόν. Για πρώτη φορά, το Euroleague Basketball SuperCup προσγειώνεται στο Άμπου Ντάμπι. Όλα ξεκινούν εδώ την Παρασκευή”, έγραψε η Euroleague στη σχετική ανάρτησή της.