Αθλητικά

Η Euroleague αποκάλυψε το τρόπαιο του Super Cup

To video της Euroleague που προαναγγέλλει τη νέα διοργάνωση
Η Euroleague αποκάλυψε το τρόπαιο του Super Cup
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

H Euroleague ετοιμάζεται να διοργανώσει για πρώτη φορά το Super Cup, με τη συμμετοχή και του Ολυμπιακού και παρουσίασε το τρόπαιο του νέου θεσμού, ο οποίος και θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Άμπου Ντάμπι.

Το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, στο γήπεδο που φιλοξένησε το περσινό Final 4, θα διεξαχθεί το Super Cup της Euroleague, με τον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, να διεκδικεί και αυτόν τον τίτλο.

Οι Πειραιώτες είναι μάλιστα το φαβορί κόντρα σε Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai BC, με τη Euroleague να αποκαλύπτει και το τρόπαιο που θα διεκδικήσουν οι τέσσερις ομάδες.

“Ένα νέο τρόπαιο. Ένα νέο κεφάλαιο. Μια νέα σεζόν. Για πρώτη φορά, το Euroleague Basketball SuperCup προσγειώνεται στο Άμπου Ντάμπι. Όλα ξεκινούν εδώ την Παρασκευή”, έγραψε η Euroleague στη σχετική ανάρτησή της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
261
190
152
98
94
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo