Ο Τάσος Δουβίκας γίνεται πατέρας και υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2030 στην Κόμο

Ο Τάσος Δουβίκας διανύει τις καλύτερες μέρες της ζωής του, μιας και θα γίνει πατέρας, ενώ διανύει δύο εξαιρετικά χρόνια στην Κόμο, η οποία σύμφωνα με ιταλικές πηγές του προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Η σύντροφος του Τάσου Δουβίκα, Νεφέλη Ράμμου, με ανάρτηση στο instagram με φόντο την υπέροχη λίμνη Κόμο ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο πρώτο παιδί του ζευγαριού.

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Την ίδια ώρα στην Ιταλία και συγκεκριμένα ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αναφέρει ότι ο Δουβίκας έδωσε τα χέρια με την Κόμο για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030 με γενναία αύξηση των απολαβών του.

Η Κόμο θέλει να δέσει τον Δουβίκα, καθώς οι εμφανίσεις του έχει δημιουργήσει αρκετούς υποψήφιους αγοραστές και με το νέο συμβόλαιο δεδομένα η ιταλική ομάδα θα μπορεί να πάρει περισσότερα χρήματα σε περίπτωση μεταγραφής.

Να θυμίσουμε ότι, οι Ιταλοί είχαν δώσει 14.000.000 ευρώ στη Θέλτα για να τον κάνουν δικό τους.

Με τη φανέλα της Κόμο ο Δουβίκας σε 62 ματς έχει σκοράρει 22 φορές, με τη μία να είναι πρόσφατα στο ντεμπούτο του στο Champions League.