Κώστας Τσιμίκας: «Η Ρόμα ψάχνει το συμβόλαιό του για διακοπή δανεισμού» γράφουν στην Ιταλία

Ο Κώστας Τσιμίκας μετακόμισε από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα -το περασμένο καλοκαίρι -με τη μορφή δανεισμού, αλλά δεν κατάφερε να «πιάσει» στους Ρωμαίους και τα δημοσιεύματα από την Ιταλία τον εμφανίζουν να βρίσκεται λίγο πριν την έξοδο από τους «τζιαλορόσι».

«Ψάχνουν το συμβόλαιό για να βρουν αν υπάρχει όρος για διακοπή του δανεισμού, με τον Γκασπερίνι να μην έχει κανένα πρόβλημα να χάσει τον Greek Scouser από τις επιλογές του για το αριστερό άκρο της άμυνας. Άλλωστε, εκεί βρίσκονται οι Ανχελίνο και Ρενστς» τονίζει αρχικά η «Gazzetta dello Sport» για τον Κώστα Τσιμίκα.

Και συνεχίζει: «Αν δεν υπάρχει όρος διακοπής του δανεισμού, η Λίβερπουλ θα φροντίσει να έχει έτοιμη εναλλακτική λύση για να ξαναστείλει κάπου τον Τσιμίκα προτού συζητήσει με τη Ρόμα».