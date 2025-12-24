Αθλητικά

Κώστας Τσιμίκας: «Η Ρόμα ψάχνει το συμβόλαιό του για διακοπή δανεισμού» γράφουν στην Ιταλία

Ένα ακόμα δημοσίευμα που βάζει τον Έλληνα μπακ στην έξοδο από τους «τζιαλορίσι»
Τσιμίκας
Ο Τσιμίκας με τη φανέλα της Ρόμα/ (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Ο Κώστας Τσιμίκας μετακόμισε από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα -το περασμένο καλοκαίρι -με τη μορφή δανεισμού, αλλά δεν κατάφερε να «πιάσει» στους Ρωμαίους και τα δημοσιεύματα από την Ιταλία τον εμφανίζουν να βρίσκεται λίγο πριν την έξοδο από τους «τζιαλορόσι».

«Ψάχνουν το συμβόλαιό για να βρουν αν υπάρχει όρος για διακοπή του δανεισμού, με τον Γκασπερίνι να μην έχει κανένα πρόβλημα να χάσει τον Greek Scouser από τις επιλογές του για το αριστερό άκρο της άμυνας. Άλλωστε, εκεί βρίσκονται οι Ανχελίνο και Ρενστς» τονίζει αρχικά η «Gazzetta dello Sport» για τον Κώστα Τσιμίκα.

Και συνεχίζει: «Αν δεν υπάρχει όρος διακοπής του δανεισμού, η Λίβερπουλ θα φροντίσει να έχει έτοιμη εναλλακτική λύση για να ξαναστείλει κάπου τον Τσιμίκα προτού συζητήσει με τη Ρόμα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
201
147
118
109
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo