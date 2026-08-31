Αθλητικά

Ελλάδα – Ισπανία: Με Χαραλαμπόπουλο, αλλά χωρίς Παπανικολάου η δωδεκάδα της Εθνικής μπάσκετ

Η ομάδα του Σπανούλη δίνει κρίσιμη μάχη για τα προκριματικά του Mundobasket
Ο Χαραλαμπόπουλος
Ο Χαραλαμπόπουλος με την Εθνιική Ελλάδας/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Εθνική μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία (31/08/26, 19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) σε ένα κομβικό ματς για την πρόκριση στην τελική φάση του Mundobasket.

Μετά την ήττα από την Ουκρανία η Εθνική μπάσκετ καλείται κόντρα στην πιο ισχυρή Ισπανία να κάνει την υπέρβαση και να σταματήσει το αρνητικό σερί που «τρέχει», με τον Κώστα Παπανικολάου να μένει εκτός δωδεκάδας λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Ο Βασίλης Χαραλάμπόπουλος αντίθετα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό που αποκόμισε από το φιλικό με την Πολωνία.

Η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Ομηρος Νετζήπογλου και Θανάσης Μπαζίνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
161
115
112
74
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo