Ελλάδα – Ισπανία: Με Χαραλαμπόπουλο, αλλά χωρίς Παπανικολάου η δωδεκάδα της Εθνικής μπάσκετ

Η Εθνική μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία (31/08/26, 19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) σε ένα κομβικό ματς για την πρόκριση στην τελική φάση του Mundobasket.

Μετά την ήττα από την Ουκρανία η Εθνική μπάσκετ καλείται κόντρα στην πιο ισχυρή Ισπανία να κάνει την υπέρβαση και να σταματήσει το αρνητικό σερί που «τρέχει», με τον Κώστα Παπανικολάου να μένει εκτός δωδεκάδας λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

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Ο Βασίλης Χαραλάμπόπουλος αντίθετα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό που αποκόμισε από το φιλικό με την Πολωνία.

Η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Ομηρος Νετζήπογλου και Θανάσης Μπαζίνας.