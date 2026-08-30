Σοκ για Γιάννη Κωνσταντέλια: Υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων της Ντόρτμουντ αλλά και των Ελλήνων φιλάθλων για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια επιβεβαιώθηκαν. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στάθηκε τρομακτικά άτυχος, καθώς θα μείνει εκτός γηπέδων στην καλύτερη φάση της καριέρας του, τη στιγμή που δηλαδή πήρε τη μεγάλη μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ και άρχισε να συστήνεται σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τις μαγικές πρώτες εμφανίσεις του με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας.

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Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρόλαβε να σκοράρει το παρθενικό γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε τραυματίας μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του που είχε ταξιδέψει στην Γερμανία για να δει το ντεμπούτο του “Ντέλια” στην Bundesliga.

Από την πρώτη στιγμή, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ κατάλαβαν ότι ο τραυματισμός ήταν σοβαρός και δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν.

Giannis Konstantelias hat sich bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den Hamburger SV am gestrigen Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird somit mehrere Monate ausfallen.



Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen! pic.twitter.com/diW0i5NIX8 — Borussia Dortmund (@BVB) August 30, 2026

Ρήξη χιαστού, χειρουργείο και επιστροφή στη δράση μετά από αρκετούς μήνες. H Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε το γεγονός με επίσημη ενημέρωση στα social media, στέλνοντας και μήνυμα συμπαράστασης στον Έλληνα μεσοεπιθετικό: “Όλη η οικογένεια της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι δίπλα σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!”.

Από την πρώτη στιγμή δε, η Ντόρτμουντ, ο συμπαίκτης του Κωνσταντίνος Καρέτσας και σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στο πλευρό του Κωνσταντέλια, ο οποίος θα δουλέψει σκληρά τους επόμενους μήνες, προκειμένου να επιστρέψει δριμύτερος στη δράση και να “τρελάνει” τους πάντες με το αστείρευτο ταλέντο του.