Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγεκάνο: Ιατρικό πρόβλημα με οπαδό στην εξέδρα και μικρή διακοπή στον τελικό του Conference League

Με το Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγεκάνο να φτάνει στο 36′, ο τελικός του Conference League είχε μια ολιγόλεπτη διακοπή, με τον τερματοφύλακα των Ισπανών, Μπατάλια, να βρίσκεται ξαφνικά στο έδαφος για να τραβήξει την προσοχή του διαιτητή, να σηκώνεται και να τον ενημερώνει.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν και από την τηλεοπτική μετάδοση του τελικού, οπαδός της Ράγιο Βαγεκάνο που βρισκόταν από την πλευρά της εστίας του Μπτάλια, φαίνεται πως αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Ο Μπατάλια ενημέρωσε τον διαιτητή και ο Μαουρίτσιο Μαριάνι ενημέρωσε -μέσω της ενδοεπικοινωνίας- έστειλε κάποιους υπεύθυνους του γηπέδου, να πάνε στο σημείο για να προσφέρουν ιατρική βοήθεια.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε μετά από λίγα λεπτά.