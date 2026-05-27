Ο Αλέξης Καλογερόπουλος του Ολυμπιακού κλείνει στη Μόντσα, σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ένα βήμα απ’ τη συμφωνία με τη Μόντσα έχει φτάσει ο Αλέξης Καλογερόπουλος, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, επισημαίνοντας πως ο αμυντικός του Ολυμπιακού έχει αποφασίσει να “μετακομίσει” στην Ιταλία.

Το συμβόλαιο του Καλογερόπουλου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται και δεν θα ανανεωθεί, με τον 21χρονο να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μόντσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα.

Η Μόντσα παλεύει για την επιστροφή της στη Serie A, έχοντας την Παρασκευή (29.05.2026), τη ρεβάνς με την Καταντζάρο στα πλέι οφ ανόδου, αλλά και ισχυρό προβάδισμα μετά την εκτός έδρας νίκη της στον πρώτο αγώνα με 2-0.

Excl. – Agrreement in principle between #Monza and the centre-back Alexios #Kalogeropoulos (born in 2004). The greek player will leave #Olympiacos as a free agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2026

Ο Καλογερόπουλος ανέβηκε στην πρώτη ομάδα (με την οποία έχει 17 συμμετοχές) των “ερυθρόλευκων” το 2021, έχοντας προβιβαστεί από τις ακαδημίες τους. Ενδιάμεσα έπαιξε ως δανεικός στον Βόλο, κάνοντας 63 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν, με τον Ολυμπιακό έκανε 13 συμμετοχές (επτά ως βασικός) με δύο γκολ και μία ασίστ.