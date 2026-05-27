Αθλητικά

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος του Ολυμπιακού κλείνει στη Μόντσα, σύμφωνα με τους Ιταλούς

Η Μόντσα παλεύει για την επιστροφή της στη Serie A
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα βήμα απ’ τη συμφωνία με τη Μόντσα έχει φτάσει ο Αλέξης Καλογερόπουλος, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, επισημαίνοντας πως ο αμυντικός του Ολυμπιακού έχει αποφασίσει να “μετακομίσει” στην Ιταλία.

Το συμβόλαιο του Καλογερόπουλου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται και δεν θα ανανεωθεί, με τον 21χρονο να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μόντσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα.

Η Μόντσα παλεύει για την επιστροφή της στη Serie A, έχοντας την Παρασκευή (29.05.2026), τη ρεβάνς με την Καταντζάρο στα πλέι οφ ανόδου, αλλά και ισχυρό προβάδισμα μετά την εκτός έδρας νίκη της στον πρώτο αγώνα με 2-0.

Ο Καλογερόπουλος ανέβηκε στην πρώτη ομάδα (με την οποία έχει 17 συμμετοχές) των “ερυθρόλευκων” το 2021, έχοντας προβιβαστεί από τις ακαδημίες τους. Ενδιάμεσα έπαιξε ως δανεικός στον Βόλο, κάνοντας 63 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν, με τον Ολυμπιακό έκανε 13 συμμετοχές (επτά ως βασικός) με δύο γκολ και μία ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
159
103
99
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo