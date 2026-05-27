Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγεκάνο 1-0: Ο Ματετά έδωσε στους Λονδρέζους το Conference League

Την κατάκτηση του πρώτου της ευρωπαϊκού τίτλου πανηγυρίζει η Κρίσταλ Πάλας. Οι Λονδρέζοι νίκησαν με 1-0 την Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League που έγινε στη Λειψία και έγραψαν ιστορία. Το γκολ του Ματεντά έδωσε το τρόπαιο στην αγγλική ομάδα!

Με τον Όλιβερ Γκλάσνερ στον πάγκο της, η Κρίσταλ Πάλας από τα νότια προάστια του Λονδίνου, έχει κάνει μόνο βήμα προς τα εμπρός και στην κατάκτηση του Conference League. Μια χρονιά μετά τον τίτλο του Κυπέλλου Αγγλίας και την κατάκτηση του Community Shield, η αγγλική ομάδα έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκό τελικό και τον κατέκτησε! Αυτή είναι πάντως η δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα του Αυστριακού προπονητή της, αφού είχε πανηγυρίσει το 2022 με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης την κατάκτηση του Europa League.

Ο τίτλος αυτός -που ήρθε από το “χρυσό” γκολ του Ματεντά- στέλνει την Κρίσταλ Πάλας των 120 ετών ζωής στο Europa League της νέας περιόδου, τη στιγμή που η Ράγιο Βαγεκάνο μένει εκτός Ευρώπης (δεν εξασφάλισε ένα “εισιτήριο” μέσα από τη La Liga).

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, η Κρίσταλ Πάλας ήταν αυτή που έδειξε ξεκάθαρες επιθετικές βλέψεις, με την Ράγιο Βαγεκάνο να δέχεται πίεση και να προσπαθεί να βγει μπροστά με κάποιες βαθιές μπαλιές.

Οι Μαδριλένοι κυκλοφόρησαν στη συνέχεια την μπάλα, έπαιξαν πιο άμεσα και κατάφεραν να ισορροπήσουν το ματς, με τον Παλαθόν να έχει σημαντική συνεισφορά στο χώρο του κέντρου. Μάλιστα, η Ράγιο ήταν αυτή που στο 25′ είχε την πρώτη σοβαρή στιγμή στο ματς. Από σέντρα του Τσαβαρία, ο Αλεμάο έπιασε το σουτ στην κίνηση, αλλά έστειλε άουτ την μπάλα.

Όσες φορές η Κρίσταλ Πάλας προσπάθησε να παίξει πιο γρήγορα και να γίνει απειλητική, η Ράγιο Βαγεκάνο είχε τρόπο -με την πίεση που άσκησε στο χώρο του κέντρου- να της κόψει το ρυθμό. Στο 39′ οι Ισπανοί είχαν νέα καλή ευκαιρία. Από “σπάσιμο” του Ντε Φρούτος, ο Ουνάι Λόπεθ ήρθε σαν τρέιλερ και πλάσαρε λίγο πριν το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Άγγλων, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Η κορυφαία φάση στο πρώτο ημίχρονο, όμως, ήρθε από την Κρίσταλ Πάλας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Γουόρτον έβγαλε φοβερή μέσα στην περιοχή, ο Μίτσελ έκανε κίνηση κρυφού φορ και από τη μικρή περιοχή έπιασε κεφαλιά, αλλά αστόχησε εξ επαφής!

Η Κρίσταλ Πάλας μπήκε με φόρα στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο του δεκάλεπτο είχε ένα γκολ και δυο τεράστιες χαμένες ευκαιρίες. Στο 51′ και μετά από σουτ του Γουόρτον, ο Μπατάλια απέκρουσε ασταθώς και τη μπάλα να στρώνεται στον Ματετά που με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0.

Στο 56′ ο Πίνο εκτέλεσε ένα φάουλ εκτός περιοχής με την μπάλα να χτυπάει στα δυο κάθετα δοκάρια, ενώ στο 57′ ο Μπατάλια έβαλε το πόδι και νίκησε τον Μετεντά, στο κοντινό πλασέ που έκανε.

Η Κρίσταλ Πάλας βρήκε στη συνέχεια περισσότερους ελεύθερους χώρους, ψάχνοντας το δεύτερο γκολ, με το σουτ του Σαρ να στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών, στο 64′. Η Ράγιο Βαγεκάνο έκανε δυο φόρες από δυο αλλαγές στη συνέχεια, ανανεώνοντας την μεσοεπιθετική της γραμμή και στο 68′ ο Ντε Φρούτος δεν μπόρεσε να πλασάρει καλά, από δύσκολη γωνία στη μικρή περιοχή των Λονδρέζων.

Με το ματς να μπαίνει στην τελική ευθέα, η Ράγιο Βαγεκάνο προσπάθησε να φέρει το ματς στα ίσα, κέρδισε μέτρα προς την αντίπαλη περιοχή, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να έχει κάποια μακρινά σουτ που δεν απείλησαν την εστία της αγγλικής ομάδας. Στην τελεταιά της φάση στο 90+5′, ο Αλεμάο έστειλε την μπάλα αρκετά άουτ, σουταροντας από καλό σημείο. Η Κρίσταλ Πάλας έγινε έτσι η 12η ομάδα από το Νησί με ευρωπαϊκό τίτλο, με τελευταία την Άστον Βίλα, που πριν λίγες ημέρες κατέκτησε το Europa League.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ (Ινίγκο Πέρεθ): Mπατάγια, Ράτιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν (62΄ Μεντί), Ουνάι Λόπεθ (62΄ Πέδρο Ντίαθ), Ντε Φρούτος (70΄ Καμέγιο), Παλαθόν (77΄ Ακομάς), Γκαρθία (70΄ Πάτσα), Αλεμάο

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Ριάντ, Λακρουά, Κανβό, Μουνιόθ, Γουόρτον, Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο (80΄ Γκεσάν), Ματετά (76΄ Στράντ-Λάρσεν)