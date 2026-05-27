Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγεκάνο: Oι ενδεκάδες του τελικού του Conference League

Όλιβερ Γκλάσνερ και Ινίγο Πέρεθ έκαναν γνωστές τις επιλογές τους
Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν το τρόπαιο του Conference League στον μεγάλο τελικό του θεσμού που διεξάγεται στη “Red Bull Arena” της Λειψίας.

Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο, με τους προπονητές τους, Όλιβερ Γκλάσνερ και Ινίγο Πέρεθ, να ανακοινώνουν τις αρχικές ενδεκάδες των ομάδων.

Κρισταλ Πάλας (3-4-2-1): Χέντερσον, Ριάντ, Λακρουά, Κανβό, Μουνιός, Μίτσελ, Γουόρτον, Καμάντα, Ισμαΐλα Σαρ, Πίνο, Ματετά.

Στον πάγκο: Mάθιους, Μπενίτες, Λερμά, Τζόνσον, Κλάιν, Χιούζ, Στραντ-Λάρσεν, Σόσα, Ρίτσαρντς, Γκεσάν, Ντέβινι, Κάρνταϊνς.

Ράγιο Βαγεκάνο (4-2-3-1): Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Σις, Σαβαρία, Βαλεντίν, Λόπεθ, Ντε Φρούτος, Παλαθόν, Γκαρθία, Αλεμάο

Στον πάγκο: Καρδένιας, Μολίνα, Ντίας, Τρέχο, Καμέγιο, Άκοματς, Γκουμπάου, Μπαλίου, Εσπίνο, Μεντί.

