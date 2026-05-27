Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο 4χρονος Μάβερικ-Σάι καρφώνει σε χαμηλή μπασκέτα και δείχνει πως βρίσκεται στα χνάρια του πατέρα του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει άπλετο ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθεί με την οικογένειά του -αφού οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπήκαν στην post season στο NBA- και ποστάρει αρκετές φορές στιγμές που περνάει με τα παιδιά του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει διάθεση να μάθει τα παιδιά του μπάσκετ, με το τελευταίο του video που πόσταρε, να δείχνει τον τετράχρονο γιο του Μάβερικ-Σάι, να καρφώνει και κρεμιέται σε μία χαμηλή μπασκέτα ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του.

Σε ένα άλλο video -μέσα στη συγκεκριμένη ανάρτηση- τα δυο του αγόρια προσπαθούν να βοηθήσουν τη μια από τις δυο κόρες του “Greek freak” να καρφώσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε ακόμα μια φωτογραφία δική του με τα τέσσερα παιδιά του, αλλά και κάποιες στιγμές από το EuroLeague Final Four της Αθήνας στο οποίο έδωσε το “παρών”.