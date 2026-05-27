ΠΑΟΚ: Στην Ολλανδία ξανά το βασικό στάδιο προετοιμασίας του «δικεφάλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ επέλεξε το αθλητικό κέντρο “NIVO Sparta” στο Ζάλτμπομελ για να κάνει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν, με την πόλη της Ολλανδίας να είναι και φέτος η βάση της ομάδας (όπως και πέρυσι).

Στον ΠΑΟΚ έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις συνθήκες που συνάντησαν το περασμ’ενο καλοκαίρι, τόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων, όσο και στην ποιότητα των γηπέδων που χρησιμοποιήθηκαν για τις καθημερινές προπονήσεις της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναμένεται να αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη στις 29 Ιουνίου, με την παραμονή στην Ολλανδία να ολοκληρώνεται στις 12 Ιουλίου.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου θα δώσει σειρά φιλικών αναμετρήσεων μέσα σε αυτό το διάστημα, με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμη στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας σεζόν.