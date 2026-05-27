Αθλητικά

Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγεκάνο live ο μεγάλος τελικός στο Conference League

Θυμίζουμε ότι η Άστον Βίλα σήκωσε το φετινό Europa League ενώ σε λίγες ημέρες έχουμε τον τελικό του Champions League, Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Red Bull Αρένα (Λειψία)
Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)
1 - 0
2ο ημίχρονο
Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγεκάνο δίνουν τη μεγάλη «μάχη» για την κορυφή του Conference League, στον τελικό της Λειψίας, ψάχνοντας το ιστορικό τους πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

23:18 | 27.05.2026
57'
Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον Ματεντά της Πάλας

ο Μπατάλια έβγαλε με το πόδι το πλασέ του από τη μικρή περιοχή

23:16 | 27.05.2026
56'
Απίστευτη φάση για την Κρίσταλ Πάλας με διπλό δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ

Στη συνέχεια υπήρξε οφσάιντ

23:12 | 27.05.2026
51'
ΓΚΟΛ για την Κρίσταλ Πάλας, 1-0 με τον Ματετά

Ο Γουόρτον βρήκε πάρα πολύ χώρο και αφού κουβάλησε τη μπάλα για αρκετά μέτρα έκανε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό, με τον Μπατάγια να αποκρούει ασταθώς και τη μπάλα να στρώνεται στον Ματετά, που με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0

23:06 | 27.05.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

22:54 | 27.05.2026

Οι ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο

22:54 | 27.05.2026
22:51 | 27.05.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ

22:50 | 27.05.2026
4 λεπτά καθυστερήσεις
22:43 | 27.05.2026
45+1'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Κρίσταλ Πάλας

Φοβερή σέντρα του Γουόρτον μέσα στην περιοχή, ο Μίτσελ έκανε κίνηση κρυφού φορ και από τη μικρή περιοχή έπιασε κεφαλιά, αλλά αστόχησε εξ επαφής

22:41 | 27.05.2026
42'
Κίτρινη κάρτα στον Γουόλτον της Πάλας
22:40 | 27.05.2026
39'
Σημαντική στιγμή για τη Ράγιο

Περίπου ένα μέτρο άουτ πέρασε η μπάλα από το πλασέ του Ουνάι Λόπεθ, αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή

22:39 | 27.05.2026

Συνεχίζεται το ματς

22:38 | 27.05.2026

Πιθανότατα, κάποια αδιαθεσία φαίνεται πως ένιωσε κάποιος φίλος της Βαγεκάνο

22:35 | 27.05.2026
36'

Μικρή διακοπή στο ματς. ο τερματοφύλακας Μπατάλια έκανε νόημα στον διαιτητή, πως κάτι συμβαίνει στην εξέδρα πίσω του

22:31 | 27.05.2026
28'

Προσπαθεί να παίξει πιο γρήγορα η Κρίσταλ Πάλας

22:25 | 27.05.2026
25'
Πρώτη σοβαρή ευκαιρία στον τελικό, από την Ράγιο

Σέντρα του Τσαβαρία από αριστερά, σουτ στην κίνηση του Αλεμάο, η μπάλα έφυγε άουτ

22:23 | 27.05.2026
24'
Κίτρινη κάρτα στον Παλαθόν της Ράγιο
22:22 | 27.05.2026

Φώναξαν για κόκκινη οι Λονδρέζοι, για το φάουλ που έγινε λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου, αλλά ο διαιτητής ήταν σίγουρος - το VAR δεν τον κάλεσε

22:16 | 27.05.2026
20'
Κίτρινη κάρτα στον Σις
22:12 | 27.05.2026
11'

Πρώτη προσπάθεια για επίθεση από τη Ράγιο, αλλά η σέντρα του Ράτσιου έστειλε την μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Χέντερσον

22:09 | 27.05.2026
9'

Ο Ισμαΐλα Σαρ έπιασε σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Βαγεκάνο, αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενους

5'

Η Κρίσταλ Πάλας πιέζει από τα πρώτα λεπτα του αγώνα, για να φτάσει σε φάση στα καρέ της Ράγιο Βαγεκάνο

21:57 | 27.05.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:54 | 27.05.2026

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:53 | 27.05.2026

Αυτή τη στιγμή έχουμε το τελετουργικό, που προηγείται του τελικού

21:47 | 27.05.2026

Ο συγκεκριμένος είναι ο πέμπτος τελικός του Conference League, με την Τσέλσι να είναι η τελευταία, τον Ολυμπιακό να το σηκώνει το 2024 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και τις Γουέστ Χαμ και Ρόμα να έχουν προηγηθεί

21:45 | 27.05.2026

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

21:44 | 27.05.2026

Ράγιο Βαγεκάνο (4-2-3-1): Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Σις, Σαβαρία, Βαλεντίν, Λόπεθ, Ντε Φρούτος, Παλαθόν, Γκαρθία, Αλεμάο

Στον πάγκο: Καρδένιας, Μολίνα, Ντίας, Τρέχο, Καμέγιο, Άκοματς, Γκουμπάου, Μπαλίου, Εσπίνο, Μεντί.

21:44 | 27.05.2026

Κρίσταλ Πάλας (3-4-2-1): Χέντερσον, Ριάντ, Λακρουά, Κανβό, Μουνιός, Μίτσελ, Γουόρτον, Καμάντα, Ισμαΐλα Σαρ, Πίνο, Ματετά.

Στον πάγκο: Mάθιους, Μπενίτες, Λερμά, Τζόνσον, Κλάιν, Χιούζ, Στραντ-Λάρσεν, Σόσα, Ρίτσαρντς, Γκεσάν, Ντέβινι, Κάρνταϊνς.

21:44 | 27.05.2026

Οι Λονδρέζοι έχουν τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης με εννέα γκολ, Ισμαΐλα Σαρ

21:44 | 27.05.2026

Ας δούμε τις συνθέσεις του αγώνα

21:44 | 27.05.2026

Ο τελικός αυτός θα είναι μόλις το 15ο μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Κρίσταλ Πάλας και το 23ο της Ράγιο Βαγιεκάνο

21:43 | 27.05.2026

Τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο ψάχνουν οι δυο ομάδες

21:43 | 27.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο τελικό του Conference League ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Ράγιο Βαγιεκάνο

21:43 | 27.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
