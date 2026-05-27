Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγεκάνο live ο μεγάλος τελικός στο Conference League

Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγεκάνο δίνουν τη μεγάλη «μάχη» για την κορυφή του Conference League, στον τελικό της Λειψίας, ψάχνοντας το ιστορικό τους πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο.
ο Μπατάλια έβγαλε με το πόδι το πλασέ του από τη μικρή περιοχή
Στη συνέχεια υπήρξε οφσάιντ
Ο Γουόρτον βρήκε πάρα πολύ χώρο και αφού κουβάλησε τη μπάλα για αρκετά μέτρα έκανε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό, με τον Μπατάγια να αποκρούει ασταθώς και τη μπάλα να στρώνεται στον Ματετά, που με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Οι ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Φοβερή σέντρα του Γουόρτον μέσα στην περιοχή, ο Μίτσελ έκανε κίνηση κρυφού φορ και από τη μικρή περιοχή έπιασε κεφαλιά, αλλά αστόχησε εξ επαφής
Περίπου ένα μέτρο άουτ πέρασε η μπάλα από το πλασέ του Ουνάι Λόπεθ, αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή
Συνεχίζεται το ματς
Πιθανότατα, κάποια αδιαθεσία φαίνεται πως ένιωσε κάποιος φίλος της Βαγεκάνο
Μικρή διακοπή στο ματς. ο τερματοφύλακας Μπατάλια έκανε νόημα στον διαιτητή, πως κάτι συμβαίνει στην εξέδρα πίσω του
Προσπαθεί να παίξει πιο γρήγορα η Κρίσταλ Πάλας
Σέντρα του Τσαβαρία από αριστερά, σουτ στην κίνηση του Αλεμάο, η μπάλα έφυγε άουτ
Φώναξαν για κόκκινη οι Λονδρέζοι, για το φάουλ που έγινε λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου, αλλά ο διαιτητής ήταν σίγουρος - το VAR δεν τον κάλεσε
Πρώτη προσπάθεια για επίθεση από τη Ράγιο, αλλά η σέντρα του Ράτσιου έστειλε την μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Χέντερσον
Ο Ισμαΐλα Σαρ έπιασε σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Βαγεκάνο, αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενους
Η Κρίσταλ Πάλας πιέζει από τα πρώτα λεπτα του αγώνα, για να φτάσει σε φάση στα καρέ της Ράγιο Βαγεκάνο
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Αυτή τη στιγμή έχουμε το τελετουργικό, που προηγείται του τελικού
Να αναφέρουμε ότι η Κρίσταλ Πάλας έγινε η πρώτη ομάδα που έφτασε σε τελικό στην πρώτη μόλις συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, μετά από την Αλαβές που πήρε μέρος στον τελικό του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2000-01
Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)
Ράγιο Βαγεκάνο (4-2-3-1): Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Σις, Σαβαρία, Βαλεντίν, Λόπεθ, Ντε Φρούτος, Παλαθόν, Γκαρθία, Αλεμάο
Στον πάγκο: Καρδένιας, Μολίνα, Ντίας, Τρέχο, Καμέγιο, Άκοματς, Γκουμπάου, Μπαλίου, Εσπίνο, Μεντί.
Κρίσταλ Πάλας (3-4-2-1): Χέντερσον, Ριάντ, Λακρουά, Κανβό, Μουνιός, Μίτσελ, Γουόρτον, Καμάντα, Ισμαΐλα Σαρ, Πίνο, Ματετά.
Στον πάγκο: Mάθιους, Μπενίτες, Λερμά, Τζόνσον, Κλάιν, Χιούζ, Στραντ-Λάρσεν, Σόσα, Ρίτσαρντς, Γκεσάν, Ντέβινι, Κάρνταϊνς.
Οι Λονδρέζοι έχουν τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης με εννέα γκολ, Ισμαΐλα Σαρ
Ας δούμε τις συνθέσεις του αγώνα
Ο τελικός αυτός θα είναι μόλις το 15ο μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Κρίσταλ Πάλας και το 23ο της Ράγιο Βαγιεκάνο
Τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο ψάχνουν οι δυο ομάδες
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο τελικό του Conference League ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Ράγιο Βαγιεκάνο