Roland Garros: Σοκ για την Έλενα Ρiμπάκινα, το Νο2 στον κόσμο αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του Grand Slam

H εκπληκτική 26χρονη Ουκρανή, Γιούλια Σταροντούμπτσεβα (Νο55) έκανε το “μπαμ” στο Παρίσι
Έγινε η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Roland Garros και πιο συγκεκριμένα στο μονό των γυναικών. Η Γιούλια Σταροντούμπτσεβα άφησε εκτός τρίτου γύρου το Νο.2 του κόσμου, Έλενα Ριμπάκινα, νικώντας με 2-1 σετ!

Η 26χρονη Ουκρανή, που βρίσκεται στην 55η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση στον δεύτερο γύρο του Roland Garros και πήρε τη μεγάλη πρόκριση, επικρατώντας με ανατροπή της Ελένα Ριμπάκινα (3-6, 6-1, 7-6)!

Η Ριμπάκινα -που έχει φθάσει δύο φορές μέχρι τα προημιτελικά (2024, 2021)- υπέπεσε σε 71 αβίαστα λάθη κι αυτός ήταν ο βασικός λόγος του πρόωρου αποκλεισμού της, που αλλάζει τα δεδομένα στο κάτω μέρος του ταμπλό.

Η 26χρονη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα πέρασε έτσι για δεύτερη σερί χρονιά στον 3ο γύρο του Grand Slam κι εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα στη Χάλεϊ Μπαπτίστ και την Κινέζα, Σιγιού Γουάνγκ.

