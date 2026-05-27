Ο Νεϊμάρ έφτασε με ελικόπτερο στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ, η θερμή αγκαλιά με Αντσελότι

Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινούνται οι πάντες στην Εθνική Βραζιλίας, με τη “σελεσάο” να έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. Ο Νεϊμάρ ενσωματώθηκε με την ομάδα και το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο.

Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του Μουντιάλ του 2026, η Εθνική Βραζιλίας μαζεύτηκε για πρώτη φορά στο “Granja Comary”, εκεί όπου θα διεξαχθεί η προετοιμασία της ομάδας. Ο Νεϊμάρ δεν πήγε με κάποιο υπερπολυτελές όχημα ή βανάκι, αλλά έκανε την εμφάνισή του με ελικόπτερο!

Neymar and Don Carlo pic.twitter.com/m7eoWr9rGD — Brasil Football (@BrasilEdition) May 27, 2026

Ο 34χρονος σούπερ σταρ της Σάντος και ο πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, λίγο αργότερα είχε και μια θερμή αγκαλιά με τον Κάρλο Αντσελότι!