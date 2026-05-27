Ο Ολυμπιακός αποκαλύπτει το λάβαρο για την κατάκτηση της 4η Euroleague πριν το ματς με την ΑΕΚ

Η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Πειραιώτες, με κάλεσμα προς τους οπαδούς τους
Ο Ολυμπιακός ανέβηκε για 4η φορά στην ιστορία του στην κορυφή της Euroleague, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο μετά τη νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό του Final Four που διοργανώθηκε στο “T-Center” του Παναθηναϊκού.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού γιόρτασε την κατάκτηση της Euroleague, τόσο με τη φιέστα που οργάνωσε έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά λίγες ώρες μετά τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και με το πριβέ “πάρτι” που έκανε το βράδυ της Τρίτης (26.05.2026).

Οι εορτασμοί για την κούπα της Euroleague θα κορυφωθούν το βράδυ της Πέμπτης (28.05.2026), πριν το Game 1 με αντίπαλο την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της GBL. Τότε, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό στο ΣΕΦ!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας πως πριν από το τζάμπολ του αυριανού αγώνα θα παρουσιαστεί το βαρύτιμο τρόπαιο στο φαληρικό γήπεδο, ενώ θα ανέβει στον “ουρανό” του ΣΕΦ το λάβαρο για τον ευρωπαϊκό τίτλο.

