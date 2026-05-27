Ολυμπιακός: Ξεπέρασαν τις 7.000 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν

Ξεσηκωμός στους ερυθρόλευκους οπαδούς, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν
Μεγάλη θέληση, να διατηρήσουν τη θέση τους στο “Γ. Καραϊσκάκης” δείχνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μια εβδομάδα μετά την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν, οι ερυθρόλευκοι οπαδοί δείχνουν εμπράκτως την αγάπη τους προς την ομάδα.

Οκτώ ημέρες για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου για την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας, η οποία αφορά την ανανέωση των περυσινών κατόχων, περισσότεροι από 7.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ανανεώσει τη θέση τους.

“Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δείχνουν ξανά, όπως πάντοτε, το δέσιμο με την ομάδα και την ισχυρή δυναμική του Συλλόγου”, σχολιάζουν από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Θυμηθείτε τι ισχύει για τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν

