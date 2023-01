Η ποινή αφαίρεσης 15 βαθμών από τη Γιουβέντους λόγω του τρόπου με τον οποίο κινήθηκε στις μετεγγραφές παικτών, δεν αποκλείεται να… επηρεάσει και κάποιους που αυτή τη στιγμή λείπουν από την ομάδα. Κριστιάνο Ρονάλντο και Μαουρίσιο Σάρι βρίσκονται σε αυτή την λίστα.

Η… μπάλα θα παρασύρει Κριστιάνο Ρονάλντο και Μαουρίσιο Σάρι; Ο “πέλεκυς” της ιταλικής Δικαιοσύνης για τη Γιουβέντους έπεσε βαρύς. Το ιταλικό αθλητικό δικαστήριο που ερευνά τις μετεγγραφές της επέβαλε ποινή αφαίρεσης 15 βαθμών στη “Γηραιά Κυρία”.

Βαριές ποινές υπήρξαν και για τα στελέχη του προηγούμενου Δ.Σ. της Γιουβέντους, για τα οποία ζητήθηκε επίσης η επέκτασή της σε UEFA και FIFA: 2,5 χρόνια για τον Παρατίτσι, 2 χρόνια για τους Ανιέλι και Αριβαμπένε, ένας χρόνος συν 4 μήνες για τον Κερουμπίνι και 8 μήνες για τον Νέντβεντ.

Ο φάκελος της έρευνας που διενεργείται, φαίνεται πως εμπεριέχει 26 ονόματα ποδοσφαιριστών αλλά και ενός προπονητή, οι οποίοι έχουν έμμεση εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση (φαίνεται πως δέχθηκαν -έπειτα από εισήγηση του Αντρέα Ανιέλι- να μειωθούν οι μισθοί τους εικονικά χωρίς ωστόσο να εισπράξουν την αδήλωτη διαφορά). Μεταξύ των ονομάτων, βρίσκονται και αυτά των Κριστιάνο Ρονάλντο και Μαουρίτσιο Σάρι.



Τα 23 εμπλεκόμενα πρόσωπα της σεζόν 2019-2020

Ροντρίγκο Μπεντανκούρ (Τότεναμ)

Φεντερίκο Μπερναρντέσκι (Τορόντο)

Λεονάρντο Μπονούτσι (Γιουβέντους)

Τζιανλουίτζι Μπουφόν (Πάρμα)

Τζιόρτζιο Κιελίνι (Λος Άντζελες)

Ντόουγκλας Κόστα (Λος Άντζελες Γκάλαξι)

Χουάν Κουαδράδο (Γιουβέντους)

Ντανίλο (Γιουβέντους)

Ματάις ντε Λιχτ (Μπάγερν)

Ματίας ντε Σίλιο (Γιουβέντους)

Μερίχ Ντεμιράλ (Αταλάντα)

Πάουλο Ντιμπάλα (Ρόμα)

Γκονσάλο Ιγκουαΐν (Ίντερ Μαϊάμι)

Σάμι Κεντίρα (αποσύρθηκε)

Μπλεζ Ματουιντί (αποσύρθηκε)

Μίραλεμ Πιάνιτς (Αλ Σαρτζά)

Αντριάν Ραμπιό (Γιουβέντους)

Άαρον Ράμσεϊ (Νις)

Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ)

Ντανιέλε Ρουγκάνι (Γιουβέντους)

Άλεξ Σάντρο (Γιουβέντους)

Βόιτσιεχ Σέσνι (Γιουβέντους)

Μαουρίτσιο Σάρι (Λάτσιο)

Τα 17 πρόσωπα της σεζόν 2020-2021

Ροντρίγκο Μπεντανκούρ (Τότεναμ)

Φεντερίκο Μπερναρντέσκι (Τορόντο)

Λεονάρντο Μπονούτσι (Γιουβέντους)

Φεντερίκο Κιέζα (Γιουβέντους)

Τζιόρτζιο Κιελίνι (Λος Άντζελες)

Ντόουγκλας Κόστα (Λος Άντζελες Γκάλαξι)

Χουάν Κουαδράδο (Γιουβέντους)

Ντανίλο (Γιουβέντους)

Μερίχ Ντεμιράλ (Αταλάντα)

Πάουλο Ντιμπάλα (Ρόμα)

Ντέγιαν Κουλουσέβσκι (Τότεναμ)

Αρτούρ Μέλο (Γιουβέντους, δανεικός στη Λίβερπουλ)

Γουέστον Μακένι (Γιουβέντους)

Αντριάν Ραμπιό (Γιουβέντους)

Άαρον Ράμσεϊ (Νις)

Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ)

Βόιτσιεχ Σέσνι (Γιουβέντους)

Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italiani tremano al pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15 (1. segue) pic.twitter.com/435Kn6HUS5