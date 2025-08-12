Κριστιάνο Ρονάλντο: Το εξωπραγματικό κόστος του δαχτυλιδιού για την πρόταση γάμου στην Χεορχίνα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Χεορχίνα Ροντρίγκες της ένα πανάκριβο δαχτυλίδι, θέλοντας να δείξει με αυτό τον τρόπο την αγάπη του.

Η ίδια απάντηση το πολυπόθητο ναι, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι έτοιμος να ντυθεί γαμπρός! Μάλιστα η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό στο instagram της Χεορχίνα, η οποία έμεινε εντυπωσιασμένη από την κίνηση και το δαχτυλίδι του «CR7».

Όπως είναι λογικό κάτω από την ανάρτηση έγινε πανδαιμόνιο, με τους φίλους του ζευγαριού να εύχονται τα καλύτερα στον Κριστιάνο και την Χεορχίνα, οι οποίοι θα ενωθούν με τα αιώνια δεσμά του γάμου.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν πόσο έκανε το εκθαμβωτικό μονόπετρο, το οποίο τράβηξε τα βλέμματα. Σύμφωνα μάλιστα με την σελίδα «Page Six» το βάρος του δαχτυλιδιού ξεπερνά τα 30 καράτια και το τελικό του κόστος εκτιμάτε στα 5 εκατομμύρια! Η Λόρα Τέιλορ, σπεσιαλίστας των δαχτυλιδιών αρραβώνων, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα οβάλ κοψίματα είναι γνωστά για τις λαμπερές τους όψεις, που μεγιστοποιούν τη λάμψη και δίνουν στο πετράδι μια φωτεινή, ζωντανή εμφάνιση από κάθε γωνία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgina Rodríguez (@georginagio)

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κεντρική πέτρα πλαισιώνεται από σημαντικά διαμάντια τα οποία προσθέτουν ακόμη περισσότερη λάμψη και κάνουν το μονόπετρο ακόμη πιο εντυπωσιακό στην όψη.