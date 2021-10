Μετά τον Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν, ο Ενές Καντέρ τα έβαλε και με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για το ζήτημα της ελευθερίας του Θιβέτ.

Ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, δεν “μάσησε” για μία ακόμη φορά τα λόγια του και με ένα μήνυμα στα social media, “επιτέθηκε” με… σκληρή γλώσσα στον Κινέζο ηγέτη. Στην ανάρτησή του έχει λεζάντα «Αγαπητέ κτηνώδη δικτάτορα», ενώ εμφανίζεται ο ίδιος μέσω video να ξεσπά εναντίον του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Καντέρ ακούγεται να λέει τα εξής: «Είμαι εδώ για να υψώσω τη φωνή μου και να μιλήσω για το τι συμβαίνει στο Θιβέτ που βρίσκεται κάτω από τους κτηνώδεις και σκληρούς κανόνες της κινεζικής κυβέρνησης. Τα βασικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των Θιβετιανών είναι ανύπαρκτα. Δεν έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση ούτε μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα. Δεν θα δεχτούμε ποτέ αυτές τις επιθέσεις στην εξέλιξη και την πρόοδο του Θιβέτ.

Ντροπή στην κινεζική δημοκρατία και την δικτατορία που επιβάλει. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός, στέκομαι στο πλάι των Θιβετιανών αδελφών μου και υποστηρίζω το κάλεσμά τους για ελευθερία.

Κτηνώδη δικτάτορα της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έχω ένα μήνυμα για εσένα. Θα το λέω συνέχεια δυνατά και καθαρά και ελπίζω να με ακούσεις. Ελευθέρωσε το Θιβέτ».

Dear Brutal Dictator XI JINPING and the Chinese Government



Tibet belongs to the Tibetan people!#FreeTibet pic.twitter.com/To4qWMXK56