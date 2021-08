Ο Αϊζάια Τόμας προσπαθεί να βρει μια… ευκαιρία για να επιστρέψει στο ΝΒΑ, αλλά βλέπει πως κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί.

Πριν από λίγα χρόνια ήταν μια ηγετική μορφή στους Σέλτικς. Μάλιστα, έδειξε πόσο αγαπά την ομάδα, με τη συμμετοχή του σε ματς play off του ΝΒΑ, λίγες ώρες μετά το θάνατο της αδερφής του. Ο Αϊζάια Τόμας όμως πλέον δεν είναι στην… πρώτη γραμμή του ΝΒΑ. Οι τραυματισμοί τον έβαλαν στο περιθώριο.

Ο Αϊζάια Τόμας πέτυχε 81 πόντους σε ερασιτεχνικό αγώνα, απέναντι σε επαγγελματική ομάδα, δείχνοντας πως έχει ακόμα τη δυνατότητα να “βομβαρδίζει” τα αντίπαλα καλάθια. Ένα video που κυκλοφόρησε όμως λίγο μετά, εμφανίζει τον βραχύσωμο γκαρντ να ξεσπά σε κλάματα, αμέσως μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι, στα αποδυτήρια.

Καθισμένος στο πάτωμα και με μία πετσέτα στο πρόσωπο -για να κρύψει τα δάκρυα του- ο Τόμας έλεγε συνέχεια. “Δεν με πιστεύουν. Δεν με πιστεύουν”, αναφερόμενος προς τις ομάδες του ΝΒΑ.

