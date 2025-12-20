Ξέσπασμα Σάκοτα: «Δεν έχω ξαναδεί ομάδα με 4 ψηλούς και να έχουν μαζί 16 φάουλ»

Η ΑΕΚ πήρε το διπλό στην έδρα της Μυκόνου, ωστόσο ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα.

Μετά το φινάλε του αγώνα στη Μύκονο, ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και ήταν έξαλλος με τη διαιτησία.

Ο πολύπειρος τεχνικός ανέφερε πως δεν έχει ξαναδεί τέσσερις ψηλούς να έχουν μαζί 16 φάουλ.

Οι Σκορδίλης και Σίλβα αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ, ενώ ο Γκρέι είχε τέσσερα φάουλ.

«Κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα, θέλαμε τη νίκη έστω και με 1 πόντο, αν και στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Δεν έχω ξαναδεί αυτό με τα φάουλ σήμερα, δεν έχω δει ομάδα να έχει 4 ψηλούς και μαζί να μετρούν 16 φάουλ», δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα.