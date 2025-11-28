Ξέσπασμα Τζέκο μετά το Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Πείτε μας μ@λ@κες»

Έξαλλος ήταν ο Έντιν Τζέκο μετά το παιχνίδι της Φιορεντίνα με την ΑΕΚ.

Η Φιορεντίνα ηττήθηκε και από την ΑΕΚ με 1-0 για το Conference League, με τον Βόσνιο επιθετικό να ξεσπάει εναντίον του κόσμου της ομάδας του για τι αποδοκιμασίες που ακούγονταν στη διάρκεια του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζέκο ήταν πολύ εκνευρισμένος, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις τόσο για τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του, όσο και για τη στάση των οπαδών.

«Αν θέλετε, πείτε πως είμαστε μ@λ@κες και ότι δεν αξίζουμε να φοράμε τη φανέλα. Δεν έχω θέμα. Αλλά στο σπίτι μας θέλω ο οπαδός να με στηρίζει, όχι να με αποδοκιμάζει κάθε φορά που κάνω λάθος.

Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό και τέτοιες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη», δήλωσε ο Τζέκο.