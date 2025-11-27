Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Η Ένωση πήρε ιστορικό «διπλό» και «άγγιξε» την πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League

Πειθαρχημένη, σοβαρή, ψύχραιμη, νικήτρια! Η ΑΕΚ πήρε δύναμη από τους οπαδούς της που έστησαν… πάρτι στις εξέδρες του «Αρτέμιο Φράνκι», νίκησε την Φιορεντίνα με το γκολ του Γκατσίνοβιτς (0-1) και πέτυχε το πρώτο της «διπλό» επί ιταλικού εδάφους, που την φέρνει ακόμα πιο κοντά στην επόμενη φάση του Conference League. Ακυρώθηκαν για οφσάιντ δυο γκολ των «βιόλα» – Δοκάρι ο Ζίνι, που αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν τη λήξη.

Η ΑΕΚ κατάφερε να «μπλοκάρει» τη Φιορεντίνα και να δεχθεί ελάχιστες φάσεις στην εστία της (πέρα από το γκολ που δέχθηκε, αλλά ακυρώθηκαν για οφσάιντ). Η τριάδα στα χαφ (Μάνταλος, Περέιρα και Μαρίν) «κάλυψε» κάθε κενό στον χώρο του κέντρου και «δούλεψε» εξαιρετικά. Τρομερό παιχνίδι έκανε ο Πήλιος, ενώ ο Στρακόσα έδιωξε τον κίνδυνο, όταν η κιτρινόμαυρη άμυνα δέχθηκε πίεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το «τρίποντο» που της έδωσε το γκολ του Γκατσίνοβιτς, η ΑΕΚ έφτασε τις δυο νίκες στη League Phase και τους επτά βαθμούς, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση της βαθμολογίας στο Conference League (άλμα 5 θέσεων) με συντελεστή τερμάτων 9-4.

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει την επόμενη αγωνιστική στη Σαμψούντα για ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς με τη Σαμσουνσπορ, για να κλείσει την παρουσία της στη League Phase του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια, υποδεχόμενη την Κραϊόβα.

Δείτε εδώ το live του αγώνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ματς…

Η ΑΕΚ «πάτησε» καλά στα πρώτα λεπτά του αγώνα, έχοντας την κατοχή της μπάλας και προσπαθώντας να βρει ρήγματα στην αμυντική λειτουργία της Φιορεντίνα. Ο Πινέδα έδειξε να έχει σημαντικό ρόλο μεσοεπιθετικά για τους «κιτρινόμαυρους», με τον Πήλιο να έχει πολλά ανεβάσματα από τα αριστερά και να στηρίζει τον Γκατσίνοβιτς. Αμυντικά, η Ένωση δεν αντιμετώπισε πρόβλημα (Περέιρα και Μαρίν μάρκαραν αποτελεσματικά μπροστά από τα σέντερ μπακ), ούτε και στις μπαλιές που έβγαλαν οι γηπεδούχοι στις πλάτες της.

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακά σταθερή στο πρώτο 15λεπτο του ματς, με τον Κοϊτά να μπαίνει και αυτός στην “εξίσωση”, βοηθώντας σε μαρκαρίσματα και δίνοντας… ανάσες στους συμπαίκτες του. Μέσα σε ένα λεπτό όμως και κόντρα στη ροή του αγώνα, η Φιορεντίνα ανάγκασε τον Στρακόσα να κάνει δυο μεγάλες επεμβάσεις. Στο 16’ ο Παρίζι πήρε μια κόντρα, γέμισε από τα αριστερά, ο Τζέκο πήρε αφύλακτος την κεφαλιά, αλλά ο πορτιέρε της Ένωσης απομάκρυνε σε κόρνερ.

Στην εκτέλεση του κόρνερ, ο Εντούρ πήρε ανενόχλητος την πρώτη κεφαλιά, ο Στρακόσα απομάκρυνε εντυπωσιακά, ο Ρότα ολιγώρησε και δεν απομάκρυνε με τον Γκούντμουνσον να ανοίγει το σκορ σε κενή εστία. Το VAR όμως ακύρωσε το γκολ αυτό, για οφσάιντ του σκόρερ.

Η ΑΕΚ δεν έπαθε… πανικό, αν και η Φιορεντίνα κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, είχε κατοχή μπάλας και καλή κυκλοφορία. Η υπεροχή της δεν «μεταφράστηκε» και σε φάσεις στην εστία των «κιτρινόμαυρων». Η ομάδα του Νίκολιτς συνέχισε να έχει καλή εικόνα στο χώρο του κέντρου, αναπτύχθηκε και πάλι από τα αριστερά και στο 35’ έφτασε στο γκολ. Ο Πινέδα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Πήλιος με κεφαλιά πάσα βρήκε τον Γκατσίνοβιτς και ο Σέρβος με προβολή την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Η ΑΕΚ λίγο έλειψε στο αμέσως επόμενο λεπτό να σοκάρει και πάλι τη Φιορεντίνα! Ο Πήλιος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Γιόβιτς -με υπερένταση- έκανε την εναέρια προβολή αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά. Αυτή, ήταν και η τελευταία “μεγάλη” στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει το ματς και στην επανάληψη, έχοντας υψηλά ποσοστά κατοχής της μπάλας. Η Φιορεντίνα προσπάθησε να ανεβάσει «», αλλά δεν κατάφερε να πιέσει αποτελεσματικά, αφού οι «κιτρινόμαυροι» μάρκαραν ψηλά, με Γιόβιτς και Κοίτά. Πάντως, στο 59’ ο Ρανιέρι σκόραρε από κοντά, μετά από σουτ του Παρίζι και μια κόντρα. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά από τον επόπτη και στη συνέχεια από το VAR, για οφσάιντ. Η μπάλα πήγε στον εκτεθειμένο σκόρερ από τον Γκούντμουνσον.

Με την ΑΕΚ να βγάζει σιγά σιγά κούραση (κυρίως ο Περέιρα) η Φιορεντίνα προσπάθησε να πιέσει κι άλλο, με τον Πάολο Βανόλι να ρίχνει στο ματς Κουάντιο και Κεν. Από μεριάς του, ο Μάρκο Νίκολιτς πέρασε Μάνταλο και Ζίνι, βγάζοντας τους Περέιρα και Κοϊτά.

Η ΑΕΚ έδειξε διάθεση, να κάνει διαχείριση του αγώνα, έχοντας όμως πολλά λεπτά μπροστά της, μέχρι τη λήξη. H παρουσία του Ζίνι στον αγωνιστικό χώρο, όμως, έδωσε… πνοή στην Ένωση, ενώ ο Μάνταλος της προσέθεσε ενέργεια στο χώρο του κέντρου. Το δοκάρι του Αγκολέζου επιθετικού στο 73′ και ένα σουτ του στο επόμενο λεπτό, ήταν αρκετά να δώσουν ένα πλήγμα στην εύθραυστη ψυχολογία των “βιόλα”. Στο 78′ ο Γιόβιτς προσπάθησε με λόμπα να κρεμάσει τον Ντε Χέα, αλλά ο Ισπανός πορτιέρε παραχώρησε κόρνερ με το ένα χέρι.

Το ματς μπήκε στην τελική του ευθεία, με την Φιορεντίνα να κάνει τρεις αλλαγές (Φατσίνι, Βίτι και Φατζιόλι αντί των Φορτίνι, Ρανιέρι και Νικολούσι) και τον Νίκολιτς να βάζει τον Γκρούγιτς στη θέση του Γκατσίνοβιτς, για να ενισχύσει την ΑΕΚ μεσοαμυντικά.

Το φαλτσαριστό σουτ του Μαντράγκορα στο 83′ δεν ανησύχησε τον Στρακόσα. Οι παίκτες της ΑΕΚ όμως δεν έδωσαν στους γηπεδούχους άλλη φάση και έφτασαν στο “διπλό”, με τον Πινέδα να έχει ένα καλό σουτ στις καθυστερήσεις (το έβγαλε ο Ντε Χέα). Μελανό σημείο, ο τραυματισμός του Ζίνι στο 89′ (έγινε αλλαγή στην αλλαγή και αποχώρησε, χωρίς να μπορεί να πατήσει καλά).

Διαιτητής: Ρόμπερτ Τζόουνς (Αγγλία)

Βοηθοί: Νιλ Ντέιβς (Αγγλία), Γουέιντ Σμιθ (Αγγλία)

4ος: Τόνι Χάρινγκτον (Αγγλία)

VAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία) AVAR: Τζέιμς Μπελ (Αγγλία)