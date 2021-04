Το πολυαναμενόμεο Space Jam 2 με τον Λεμπρόν Τζέιμς έχει πια ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρώτο ολόκληρο τρέιλερ με πρωταγωνιστική τον ηγέτη των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο “Βασιλιάς” του NBA συνεργάζεται με τα Looney Tunes για να σώσει τον γιο του, σε μία ταινία που αποτελεί… συνέχεια της αντίστοιχης της δεκαετίας του ’90 με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Τζόρνταν.

Η εικόνες από το τρέιλερ του Space Jam: A New Legacy εντυπωσιάζουν και η εταιρεία διανομή έκανε γνωστό ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα και στο HBO Max.

Tunes vs. Goons. Watch LeBron James and Bugs Bunny in the new trailer for Space Jam: A New Legacy. In theaters and streaming on HBO Max* – July 16. #SpaceJamMovie pic.twitter.com/7KOEPJP06i