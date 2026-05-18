Αθλητικά

Ανησυχία στην Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάσταση του Ντεμπελέ ενόψει του τελικού του Champions League

Ο Γάλλος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας αντιμετωπίζει μυϊκές ενοχλήσεις και άπαντες στην Παρί είναι σε αναμμένα κάρβουνα
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ σε ματς της Παρί Σεν Ζερμέν/ REUTERS/Catherine Steenkeste
Η Παρί Σεν Ζερμέν μετά την ολοκλήρωση του γαλλικού πρωταθλήματος, το οποίο κατέκτησε έχει στρέψει την προσοχή της στον τελικό του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ (30/05/26) με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να είναι αμφίβολος λόγω ενός τραυματισμού.

Ο Ντεμπελέ αντικαταστάθηκε λόγω ενοχλήσεων στο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν ενάντια στην Παρί FC και έχει φέρει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας, που δεν θέλουν να σκέφτονται ενδεχόμενη απουσία του από τον τελικό του Champions League, όπου η γαλλική ομάδα θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Ο Γάλλος σταρ θα ακολουθήσει θεραπεία της επόμενες μέρες και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του για να φανεί αν θα είναι έτοιμος για το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν κόντρα στους «κανονιέρηδες».

«Αντικαταστάθηκε προληπτικά κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα (17/5) εναντίον της Παρί (ήττα με 2-1) λόγω μυϊκών ενοχλήσεων στη δεξιά γάμπα, και θα παραμείνει υπό θεραπεία για τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η ενημέρωση της Παρί Σεν Ζερμέν.

