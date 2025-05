Κύπελλο Αγγλίας: Η απονομή του τροπαίου στην Κρίσταλ Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Κύπελλο Αγγλίας, κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη στον τελικό του Γουέμπλεϊ, επικρατώντας με 1-0 τη Μάντσεστερ Σίτι.

Με το “χρυσό” γκολ του Έζε, η Κρίσταλ Πάλας έφθασε σε μία ιστορική κατάκτηση στο Κύπελλο Αγγλίας, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά με το τρόπαιο στις κερκίδες του Γουέμπλεϊ, όπου και έγινε η απονομή, μετά το τέλος του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι “αετοί” είχαν φθάσει δύο ακόμη φορές στην… πηγή, αλλά είχε ηττηθεί αμφότερες. Η τρίτη και… φαρμακερή ήρθε έτσι το 2025, με… ρεβάνς κόντρα στους “Πολίτες”, οι οποίοι και της είχαν στερήσει το τρόπαιο το 2016 στην παράταση.

