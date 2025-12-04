Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώθηκε, με τον Ηρακλή και τον Παναιτωλικό να μένουν στο 0-0 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παναιτωλικός αγκάλιασε την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ ο Ηρακλής θα χρειαστεί να κάνει ένα θαύμα απέναντι στον Ολυμπιακό για να μην αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

1) Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγώνες

2) ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγώνες

3) Άρης – 10 βαθμοί (6-2) | 4 αγώνες

4) Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγώνες

5) ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγώνες

6) Παναθηναϊκός – 9 βαθμοί (4-1) | 3 αγώνες

7) Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγώνες

8) Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγώνες

9) Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-4) | 4 αγώνες

10) Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγώνες

11) ΠΑΟΚ – 4 βαθμοί (6-6) | 3 αγώνες

12) Παναιτωλικός – 4 βαθμοί (5-4) | 4 αγώνες

13) Ηρακλής – 4 βαθμοί (2-3) | 3 αγώνες

14) Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγώνες

15) Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγώνες

16) Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγώνες

17) Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγώνες

18) ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγώνες

19) Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγώνες

20) Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγώνες

Το πρόγραμμα της επόμενης και τελευταίας αγωνιστικής

17/12 Καβάλα – Παναθηναϊκός

17/12 Ολυμπιακός – Ηρακλής

17/12 ΠΑΟΚ – Μαρκό

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

Η καλύτερη επίθεση

Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

Οι περισσότερες νίκες

Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι 4 πρώτες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από τη θέση 5 ως τη θέση 12, θα παίξουν μεταξύ τους μονούς αγώνες μπαράζ, με τους 4 νικητές να ακολουθούν τις ομάδες της τετράδας στα προημιτελικά.

Οι διασταυρώσεις στη φάση μπαράζ είναι οι εξής (Νοκ άουτ αγώνας – Γηπεδούχες οι ομάδες από την 5η ως την 8η θέση)

Ο 5ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 12ο

Ο 6ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 11ο

Ο 7ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 10ο

Ο 8ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 9ο

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών προκύπτουν ως εξής (Νοκ άουτ αγώνας – Γηπεδούχες οι ομάδες της 4αδας)

1ος προημιτελικός: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο)

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο)

4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο)

Οι δύο ημιτελικοί προκύπτουν ως εξής (Διπλοί αγώνες, η ρεβάνς στην έδρα των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό

1ος ημιτελικός: Ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: Ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Τελικός

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.