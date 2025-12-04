Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώθηκε, με τον Ηρακλή και τον Παναιτωλικό να μένουν στο 0-0 στη Θεσσαλονίκη.
Ο Παναιτωλικός αγκάλιασε την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ ο Ηρακλής θα χρειαστεί να κάνει ένα θαύμα απέναντι στον Ολυμπιακό για να μην αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Η βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
1) Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγώνες
2) ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγώνες
3) Άρης – 10 βαθμοί (6-2) | 4 αγώνες
4) Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγώνες
5) ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγώνες
6) Παναθηναϊκός – 9 βαθμοί (4-1) | 3 αγώνες
7) Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγώνες
8) Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγώνες
9) Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-4) | 4 αγώνες
10) Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγώνες
11) ΠΑΟΚ – 4 βαθμοί (6-6) | 3 αγώνες
12) Παναιτωλικός – 4 βαθμοί (5-4) | 4 αγώνες
13) Ηρακλής – 4 βαθμοί (2-3) | 3 αγώνες
14) Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγώνες
15) Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγώνες
16) Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγώνες
17) Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγώνες
18) ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγώνες
19) Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγώνες
20) Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγώνες
Το πρόγραμμα της επόμενης και τελευταίας αγωνιστικής
17/12 Καβάλα – Παναθηναϊκός
17/12 Ολυμπιακός – Ηρακλής
17/12 ΠΑΟΚ – Μαρκό
Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase
Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
Η καλύτερη επίθεση
Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
Οι περισσότερες νίκες
Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025
Το σύστημα διεξαγωγής
Οι 4 πρώτες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από τη θέση 5 ως τη θέση 12, θα παίξουν μεταξύ τους μονούς αγώνες μπαράζ, με τους 4 νικητές να ακολουθούν τις ομάδες της τετράδας στα προημιτελικά.
Οι διασταυρώσεις στη φάση μπαράζ είναι οι εξής (Νοκ άουτ αγώνας – Γηπεδούχες οι ομάδες από την 5η ως την 8η θέση)
Ο 5ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 12ο
Ο 6ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 11ο
Ο 7ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 10ο
Ο 8ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 9ο
Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών προκύπτουν ως εξής (Νοκ άουτ αγώνας – Γηπεδούχες οι ομάδες της 4αδας)
1ος προημιτελικός: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο)
3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο)
4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο)
Οι δύο ημιτελικοί προκύπτουν ως εξής (Διπλοί αγώνες, η ρεβάνς στην έδρα των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό
1ος ημιτελικός: Ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.
2ος ημιτελικός: Ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.
Τελικός
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.