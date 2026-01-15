Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες των ημιτελικών της διοργάνωσης

Ορίστηκαν οι πρώτοι αγώνες αλλά και επαναληπτικοί της φάσης των “4” του θεσμού
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας (ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας (ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Μια ημέρα μετά την πραγματοποίηση των νοκ-άουτ αγώνων για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των διπλών αγώνων για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η πρώτη αγωνιστική για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026 με τον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενούν τον Λεβαδειακό και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα, ενώ η ρεβάνς θα γίνουν ακριβώς μετά από μία εβδομάδα, δηλαδή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 στις έδρες των Βοιωτών και των Θεσσαλονικέων, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν “μετράνε” τα εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και στη συνέχεια -εάν χρειαστεί- η διαδικασία των πέναλτι.

1η αγωνιστική

04/02 18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

04/02 20:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

2η αγωνιστική

11/02 17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

11/02 20:30: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
165
118
118
115
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους παίκτες μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Η ΑΕΚ έχει μπροστά της Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό και το πρόστιμο θα ακυρωθεί μόνο με το 3/3 - Ομιλία με "γκάζια" του Μάριου Ηλιόπουλου προς τους ποδοσφαιριστές
Μάριος Ηλιόπουλος
Newsit logo
Newsit logo