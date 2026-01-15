Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες των ημιτελικών της διοργάνωσης

Μια ημέρα μετά την πραγματοποίηση των νοκ-άουτ αγώνων για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των διπλών αγώνων για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η πρώτη αγωνιστική για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026 με τον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενούν τον Λεβαδειακό και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα, ενώ η ρεβάνς θα γίνουν ακριβώς μετά από μία εβδομάδα, δηλαδή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 στις έδρες των Βοιωτών και των Θεσσαλονικέων, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν “μετράνε” τα εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και στη συνέχεια -εάν χρειαστεί- η διαδικασία των πέναλτι.

1η αγωνιστική

04/02 18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

04/02 20:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

2η αγωνιστική

11/02 17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

11/02 20:30: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός