Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής, ξεχωρίζει το Άρης – ΠΑΟΚ

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson επιστρέφει στη δράση με τη διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής. Η αυλαία ανοίγει σήμερα (2/12/2025) με την αναμέτρηση Βόλος – Αιγάλεω.

Από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ξεχωρίζει αναμφίβολα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (3/12/2025).

Τα παιχνίδια θα γίνουν το τριήμερο 2-3-4 Δεκεμβρίου, με τον Βόλο να υποδέχεται το Αιγάλεω στον εναρκτήριο αγώνα της αγωνιστικής, η οποία ολοκληρώνεται την Πέμπτη με το παιχνίδι Ηρακλής – Παναιτωλικός.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

19:00 Βόλος – Αιγάλεω, Cosmote Sport 1

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

13:00 Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

15:00 Μαρκό – Λεβαδειακός

15:00 Athens Kallithea – Καβάλα

16:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ηλιούπολη

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

21:30 Άρης – ΠΑΟΚ

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

1. ΟΦΗ 9 (7-1)

2. Λεβαδειακός 9 (7-2)

3. Άρης 9 (5-1)

4. ΑΕΚ 9 (4-1)

—————————–

5. Ολυμπιακός 6 (7-1) *

6. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *

7. Κηφισιά 5 (4-3)

8. Ατρόμητος 4 (6-5)

9. Βόλος 4 (4-7)

10.Παναιτωλικός 3 (5-4)

11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *

12. Ηρακλής 3 (2-3) *

—————————–

13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8

14. Μαρκό 1 (2-3) *

15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)

16. Καβάλα 1 (1-4) *

17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)

18. Athens Kallithea 0 (1-4)

19. Ηλιούπολη 0 (1-5)

20. Αιγάλεω 0 (1-7)

*Ματς λιγότερο