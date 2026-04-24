Αθλητικά

Τζιανλούκα Πρεστιάνι: Ποινή 6 αγωνιστικών από την UEFA για την ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους Τζούνιορ

Βαρύς ο «πέλεκυς» για τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα
Ο Πρεστιάνι
Ο Πρεστιάνι σε αγώνα της Μπενφίκα / REUTERS/Pedro Nunes

Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι βρέθηκε στο “στόχαστρο” της UEFA μετά τον καυγά του με τον Βινίσιους Τζούνιορ στο Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League και τελικά, τιμωρήθηκε με “βαριά” ποινή 6 αγωνιστικών.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ κατηγόρησε τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι για ομοφοβική επίθεση εναντίον του στο πρώτο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League και η UEFA ολοκλήρωσε την έρευνα για το περιστατικό, με… καταπέλτη εναντίον του Αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τιμώρησε με 6 αγωνιστικές εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, με την ποινή του όμως να είναι πλέον πιθανό να του στερήσει και τη συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026, αφού η UEFA τη μετέφερε και στη FIFA, η οποία και θα αποφασίσει με τη σειρά της, για μία νέα τιμωρία του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
136
100
91
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo