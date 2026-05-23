La Liga: Υποβιβάστηκαν Μαγιόρκα και Χιρόνα, βγήκε στην Ευρώπη η Χετάφε – Αυλαία με ήττα για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα

Έχοντας κατακτήσει προ πολλού τον τίτλο στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα ήταν αδιάφορη στην τελευταία αγωνιστική της “La Liga” και γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Βαλένθια, η οποία και πανηγύρισε μπροστά στους οπαδούς της, την άνετη παραμονή της στην κατηγορία.

Παρότι προηγήθηκε με τον Λεβαντόφσκι στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, η Μπαρτσελόνα δέχθηκε τρία γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα από τη Βαλένθια και αποχαιρέτησε με ήττα της σεζόν στην ισπανική “La Liga”.

Πιο πικρό ήταν το φινάλε της σεζόν για τη Μαγιόρκα και την Χιρόνα, οι οποίες και ακολούθησαν την ήδη υποβιβασμένη Οβιέδο, στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, μετά τα αποτελέσματα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Η Μαγιόρκα νίκησε με 3-0 την Οβιέδο, αλλά γνώρισε τον υποβιβασμό στην ισοβαθμία με Οσασούνα και Λεβάντε, ενώ ένα βαθμό πίσω τους έμεινε η Χιρόνα μετά από… αυτοκτονία στην έδρα της κόντρα στην Έλτσε (1-1).

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια στο φινάλε της σεζόν, ξεχώρισε η νίκη της Χετάφε με 1-0 επί της Οσασούνα, αφού οδήγησε την ομάδα της Μαδρίτης στην 7η θέση και στην εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού “εισιτηρίου”, με τη Ράγιο Βαγιεκάνο να μένει πίσω της στην 8η θέση, λίγο πριν πέσει στη “μάχη” για την κατάκτηση του Conference League, στον τελικό με την Κρίσταλ Πάλας.

Τα αποτελέσματα στην τελευταία αγωνιστική

Ρεάλ Μαδρίτης – Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-2

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 3-1

Μπέτις – Λεβάντε 2-1

Θέλτα – Σεβίλλη 1-0

Εσπανιόλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1

Χιρόνα – Έλτσε 1-1

Χετάφε – Οσασούνα 1-0

Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-2

Μαγιόρκα – Οβιέδο 3-0