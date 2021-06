Ο Κιθ Λάνγκφορντ αποκάλυψε πως είναι έτοιμος να υπογράψει διακανονισμό για τις οφειλές της ΑΕΚ προς τον ίδιο, αλλά προέτρεψε κάθε ομάδα όπως η Ένωση, να μην φτιάχνει ρόστερ με χρήματα που δεν έχει στα ταμεία της.

Λόγους αρχής χαρακτήρισε αυτούς που τον έκαναν να καθυστερήσει την υπογραφή διακανονισμού των οφειλών προς το πρόσωπό του με την ΑΕΚ ο Κιθ Λάνγκφορντ. Ο Αμερικανός γκαρντ σε ανάρτησή του στα social media, αναφέρθηκε στους συμπαίκτες του που αξίζουν να πληρωθούν, ενώ έστειλε μήνυμα προς την Ένωση και όλες τις ομάδες να μην προγραμματίζουν με χρήματα που δεν έχουν.

Όσα έγραψε ο Κιθ Λάνγκφορντ

«Είμαι έτοιμος να υπογράψω. Αυτή η καθυστέρηση δεν αφορούσε τα χρήματα. Έχω βγάλει πολλά εκατομμύρια στην καριέρα μου. Ήταν θέμα αρχής. Δεύτερον, οι πρώην συμπαίκτες μου αξίζουν την ευκαιρία να κερδίσουν τον επόμενο χρόνο των συμβολαίων τους και να παίξουν σε ανταγωνιστικό επίπεδο για να δείξουν το ταλέντο τους. Είναι πιο σημαντικό για την ΑΕΚ να έχει την ευκαιρία να κάνει το σωστό απέναντι στους επόμενους ξένους που χρειάζονται την ευκαιρία να φανούν στην Ευρώπη. Προτρέπω την ΑΕΚ και πολλούς άλλους συλλόγους σαν αυτήν να κινούνται λογικά και να μην κάνουν προϋπολογισμό με χρήματα που δεν έχουν. Τρίτον, αναγνωρίζω ότι η ευκαιρία για έναν ανερχόμενο παίκτη να παίξει σε ένα από τα κορυφαία επίπεδα, που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα, είναι πιο σημαντική από τα προσωπικά μου συναισθήματα σχετικά με πράγματα που ειπώθηκαν μεταξύ εμένα και της ΑΕΚ και το αποτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο που ακολούθησε. Χρησιμοποιήστε άμεσες γραμμές επικοινωνίας για την κατάσταση του συλλόγου σας και δώστε στους παίκτες την ελευθερία να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με αυτές τις συνθήκες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον εργασίας και για τις δύο πλευρές και ένα πιο συνεπές αποτέλεσμα με ανταγωνιστικό τρόπο. Έτοιμος για την 17η σεζόν».

I am prepared to sign. This delay wasn’t about money. I’ve made multi-millions in my career. This has been about principle. Secondly, my former teammates deserve the chance to earn the next year of their contracts and play @ a competitive level to display their talents.. — Keith (@keith_langford) June 15, 2021

It’s more important for AEK to have the opportunity to do the right thing for the next group of foreigners that need the chance to display themselves in Europe. I encourage AEK and many other clubs like it struggling logistically to not budget using money they don’t have, — Keith (@keith_langford) June 15, 2021

Thirdly, I recognize that the opportunity for an up and coming player to play on one of the best stages Greece has to offer is more important than my personal feelings regarding the things said about me within AEK and the poor business model that followed. — Keith (@keith_langford) June 15, 2021