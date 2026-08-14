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Γκέρσον Γιαμπουσέλε για Παναθηναϊκό: «Πήρα τη σωστή απόφαση, θα είναι τρελά εδώ»

Το video με τον Γιαμπουσέλε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό
Ο Γιαμπουσέλε στην άφιξή του στην Αθήνα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γιαμπουσέλε στην άφιξή του στην Αθήνα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός απέκτησε φέτος το καλοκαίρι τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και ο Γάλλος σέντερ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να φορέσει τη φανέλα του “τριφυλλιού” μπροστά στους οπαδούς του.

Η Euroleague δημοσίευσε ένα νέο video με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και τις πρώτες του ημέρες μετά την άφιξη στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, όπου ο πρώην NBAer δείχνει τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρα του στους “πράσινους”.

Μεταξύ άλλων ο Γάλλος σέντερ ακούγεται να λέει τα εξής: «Είναι ομάδα που έχει μερικούς από τους πιο παθιασμένους οπαδούς στην EuroLeague. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στο αεροδρόμιο, που ήταν μια ωραία έκπληξη. Βγάλαμε μερικές φωτογραφίες και ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες κι αυτό πραγματικά μου έδωσε την επιβεβαίωση ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Το βλέπω ως ένα νέο κεφάλαιο. Εδώ θα περάσω τα επόμενα τρία χρόνια. Θα είναι τρελά εδώ.

Ο κόσμος θα είναι όρθιος σε όλο το παιχνίδι, θα έχει μπάνερ, θα έχει συνθήματα, θα έχει τύμπανα. Ανυπομονώ πραγματικά για το πρώτο παιχνίδι. Οι φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού είναι πολύ υψηλές. Οι οπαδοί θα περιμένουν πολλά από εμάς και θα τους δώσουμε τα πάντα».

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