Λανουά: «Σωστά τα πέναλτι σε Τούμπα και Λάρισα, για χέρι ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ»

Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε τις αμφισβητούμενες φάσεις της 13ης αγωνιστικής της Super League, με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή να δικαιώνει τις αποφάσεις των διαιτητών αλλά και του VAR, οι οποίοι πήραν σωστές αποφάσεις στις αναμετρήσεις ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ – Άρης και ΑΕΚ – Ατρόμητος.

Ο Στεφάν Λανουά δικαίωσε τον Σέρβο Σρντιάν Γιοβάνοβιτς που έδωσε πέναλτι στον ΠΑΟΚ για μαρκάρισμα του Διούδη στον Τάισον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Σε αυτή την περίπτωση ο τερματοφύλακας του Άρη διεκδικεί τη μπάλα αλλά δεν την ακουμπάει ποτέ ενω με το αριστερό του πόδι διαπράτει παράβαση ανατρέποντας τον αντίπαλο του. Από τη στιγμή που ο διαιτητής έχασε τη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR για καταλογισμό πέναλτι”.

Για το πέναλτι υπέρ του Ζαρουρί στο παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet με τον Παναθηναϊκό είπε ο Γάλλος: “Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ελέγχει τη μπάλα με το δεξί του πόδι και ο αμυνόμενος κάνει καθαρό φάουλ ανατρέποντας τον αντίπαλο του με το αριστερό του πόδι. Επομένως σε αυτή την περίπτωση αν ο διαιτητής δεν καταλογίσει πέναλτι περιμένουμε παρέμβαση του var για να διορθωθεί η προηγούμενη απόφαση”.

Όσον αφορά το πέναλτι του Μλαντένοβιτς στις καθυστερήσεις: “Κατά τη διάρκεια της σέντρας ο αμυντικός του Παναθηναϊκού κάνει φάουλ κρατώντας τον αντίπαλο του με κραυγαλλέο τρόπο για πολλή ώρα. Κρατώνας τον αντίπαλο του σε τέτοια θέση ο παίκτης διακινδυνεύει τον καταλογισμό πέναλτι. Όταν ο διαιτητής δεν δει το περιστατικό περιμένουμε παρέμβαση του var ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι”.

Για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, ο Λανουά τονίζει ότι έχει προηγηθεί χέρι του Ζοάο Μάριο: “Κατά τη διάρκεια σέντρας ο επιθετικός της ΑΕΚ υποπίπτει σε παράβαση βρίσκοντας τη μπάλα με το αριστερό του χέρι πριν πετύχει το τέρμα ο συμπαίκτης του. Σε τέτοια περίπτωση το τέρμα πρέπει να ακυρωθεί”