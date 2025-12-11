Λέικερς – Σπερς 116-132: Στην 4άδα του NBA Cup η ομάδα του Σαν Αντόνιο με εκπληκτικό Καστλ

Στον τελικό της Δύσης, με έπαθλο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του NBA Cup, προκρίθηκαν οι Σαν Αντόνιο Σπερς, οι οποίοι επικράτησαν εκτός έδρας των Λος Άντζελες Λεικερς με 132–119.

Παρά την απουσία του τραυματία Βίκτορ Γουεμπανιάμα, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έφτασαν στη νίκη, με τον Στεφόν Καστλ να κλέβει την παράσταση. Ο 20χρονος γκαρντ έκανε την κορυφαία του φετινή εμφάνιση, σημειώνοντας 30 πόντους -τους 21 στο δεύτερο ημίχρονο- ενώ πρόσθεσε 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Οι Σπερς άνοιξαν τη διαφορά με ένα επιβλητικό σερί 17-2 στη δεύτερη περίοδο, εκμεταλλευόμενοι για ακόμη μία φορά τα προβλήματα των Λέικερς στην περιφερειακή άμυνα. ΝτεΆαρον Φοξ πρόσθεσε 20 πόντους, ο Κέλντον Τζόνσον 17 με 8 ριμπάουντ, ενώ ο πάγκος των Σπερς είχε σημαντική συμβολή με 48 πόντους.

Για τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εξαιρετικός με 35 πόντους, ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε double-double με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Μάρκους Σμαρτ είχε 26 πόντους με οκτώ τρίποντα.