Λεμπρόν Τζέιμς: Αυτή είναι η υπόθεση του “Space Jam 2”

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα προσπαθήσει να “κατακτήσει” και τη μεγάλη οθόνη, μετά το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, συμμετέχοντας στην ταινία “Space Jam 2”.

Αποφάσισε να πάρει τη θέση του Μάικλ Τζόρνταν στο sequel του “Space Jam”. Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα φορέσει τη φανέλα της “Tune Spuad” το προσεχές καλοκαίρι. Περίπου ένα χρόνο πριν, φαίνεται πως διέρρευσε το σενάριο της ταινίας.

Σύμφωνα με ένα… τιτίβισμα, ο σεναριογράφος/σκηνοθέτης Μπεν Μέκλερ έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς άξονες της ιστορίας

«Στη διάρκεια ενός ταξιδιού στα studio της Warner Brothers, ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο γιος του παγιδεύονται σε έναν κόσμο που περιλαμβάνει όλες τις ιστορίες και τους χαρακτήρες της κορυφαίας εταιρείας παραγωγής. Όλα αυτά τελούν υπό τον έλεγχο του διεφθαρμένου Αλ Τζι, τον οποίο υποδύεται ο Ντον Τσιντλ.

Με τη βοήθεια του Μπαγκς Μπάνι και των υπολοίπων χαρακτήρων των Looney Tunes, ο Λεμπρόν Τζέιμς ταξιδεύει σε έναν κόσμο γεμάτο από ιστορικές σκηνές και χαρακτήρες προσπαθώντας να σώσει τον γιο του. Για να επιστρέψουν στην πραγματικότητα, ο Λεμπρόν Τζέιμς και τα Looney Tunes θα πρέπει να φέρουν στην επιφάνεια το δόλιο πλάνο του Αλ Τζι και να κερδίσουν σε έναν επικό αγώνα μπάσκετ με αντιπάλους τις ψηφιακές σούπερ-βερσιόν των κορυφαίων παικτών του ΝΒΑ και του WNBA» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

The synopsis for SPACE JAM: A NEW LEGACY is certifiably bananas and I for one cannot wait to see it pic.twitter.com/BLmc4x5uHb